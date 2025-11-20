Es tendencia:
Ganó 3 títulos de Europa, sueña con su primera Champions League y quiere sacar a Dibu Martínez de Aston Villa

El futuro del arquero argentino, a meses de disputar el Mundial 2026, podría modificarse y pasaría a un aspirante a la Champions League.

Por Julián Mazzara

Dibu Martínez, arquero de Aston Villa.
Dibu Martínez, arquero de Aston Villa.

Hace tiempo que se habla del futuro de Emiliano Martínez, quien se encuentra en Aston Villa. Durante el último mercado de pases, el arquero estuvo vinculado a Manchester United, club al que pudo haber llegado, pero terminaron acordando la incorporación de Senne Lammens.

Mientras disputa la Europa League, el marplatense tiene como objetivo ganar un título internacional con el elenco de Birmingham. Pero ahora las opciones son más grandes: según un informe de Mail Sport, es Tottenham Hotspur quien busca contratarlo.

Los londinenses se encuentran en la Champions League, certamen que nunca pudieron ganar (obtuvieron en 1971-72, 1983-84 y 2024-25 la Europa League) y para ir detrás del mismo, pretenden “activamente fichar a un portero de clase mundial en enero”.

Por el momento, no se habló de dinero, ya que es una opción y no hubo charlas con los directivos de los Villanos. Eso sí, la misma fuente aclaró que Tottenham tiene al campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina porque “Guglielmo Vicario ha tenido algunos momentos brillantes esta temporada, pero no domina su área y a menudo es blanco de penaltis en las jugadas a balón parado”. ¿Será esta vez que modifique su futuro?

¿Qué opciones tiene Dibu Martínez fuera de Aston Villa?

Luego del Mundial 2026, Dibu Martínez estará próximo a cumplir 34 años, y Manchester United ya no parece una opción. De momento, se puede anticipar que Arabia Saudita y la MLS se interesarán por fichar al arquero que lleva como guardián de la Selección Argentina casi seis años.

En cuanto a clubes top, habrá que esperar para ver que es del futuro de arqueros como Jan Oblak en Atlético de Madrid o si se abre alguna posibilidad con el correr de la temporada por bajos rendimientos de arqueros en equipos importantes del fútbol europeo.

DATOS CLAVES

  • El arquero Emiliano Martínez de Aston Villa estuvo vinculado al Manchester United en el último mercado.
  • Un informe de Mail Sport indica que Tottenham Hotspur busca fichar “activamente” al arquero en enero.
  • Tottenham quiere al campeón del mundo porque su arquero, Guglielmo Vicario, “no domina su área”.
julián mazzara
Julián Mazzara

