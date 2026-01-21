Los primeros partidos de Champions League en este 2026 se están disputando esta semana y el Barcelona tiene su oportunidad de meterse entre los ocho clasificados directo a Octavos de Final, pero para eso necesita ganar su partido de este miércoles. El club culé visita al Slavia Praga en República Checa y las cosas no serán simples, con la ausencia de su principal figura: Lamine Yamal.

El Barcelona no podrá contar con Lamine Yamal contra Slavia Praga porque llegó al tope de acumulación de amarillas en el partido de diciembre pasado vs. Eintracht Frankfurt. Esa fue la tercera de Lamine en la presente edición de la Champions League, en la que ya había sido amonestado en los partidos vs. Brujas y PSG.

Yamal disputó cinco de los seis partidos de Barcelona en la presente edición de la Champions League (se perdió el encuentro vs. Newcastle por pubalgia), y acumula cinco participaciones de gol, con dos tantos (vs. Brujas y Olympiacos) y tres asistencias (vs. Frankfurt, Brujas y Olympiacos).

Lamine Yamal, ausente vs. Slavia Praga. (Getty Images)

Tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2025/26

Luego de este encuentro, Barcelona cerrará la fase de liga de la Champions League vs. Copenhague, en un partido que tendrá lugar el próximo miércoles. Actualmente, el blaugrana puede entrar en octavos de forma directa, ir a dieciseisavos o quedar fuera de la competición, por lo que ambos partidos serán de vital importancia para Hansi Flick y sus dirigidos.

Por su parte, el Slavia Praga aún no registra victorias en la Champions, se encuentra en el puesto 34 y si no gana ante Barcelona, quedará oficialmente sin chances de meterse en la próxima ronda.

