El Atlético de Madrid del Cholo quedó eliminado ante Arsenal y perdió una nueva oportunidad para leventar la Orejona.

En el Emirates Stadium, este martes se derrumbó el sueño de Atlético de Madrid en la Champions League 2025-26. Arsenal triunfó por la mínima en el partido de vuelta de las semifinales y se convirtió en el primer finalista, eliminando en el proceso al Colchonero.

Con este resultado, Diego Simeone quedó nuevamente en las puertas de conseguir la primera Orejona para el combinado de la capital española. Fue la cuarta vez que llevó a Atlético de Madrid a esta instancia y, en dos ocasiones, cayó en la gran final.

Con este resultado, se alarga la racha de ediciones en las que la Champions League no cuenta con un entrenar argentino como campeón. Hay que remontarse a 1965 para encontrar la última vez en la que un DT albiceleste levantó el trofeo más anhelado de Europa.

Helenio Herrera, el último DT argentino campeón de Champions. (Foto: @Inter)

Se trata de Helenio Herrera, que ganó en ese año el bicampeonato con Inter de Milán. Solo Luis Carniglia se le suma como campeón del certamen, con sus títulos al frente de Real Madrid en 1958 y 1959.

Simeone, entre los 6 argentinos finalistas de la Champions League

Si bien Herrera y Carniglia fueron los únicos argentinos en levantar la Orejona como entrenadores, hubo otros 4 DTs que alcanzaron el partido definitorio. Diego Simeone lo hizo en dos oportunidades, con decepción en ambas. Toto Lorenzo cayó también al frente de Atlético de Madrid en 1974.

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En el inicio del Siglo XXI, el Valencia de Héctor Cúper perdió dos finales de Champions consecutivas. Más para acá en la historia, Mauricio Pochettino no pudo en 2019 con Tottenham ante Liverpool.

Gabriel Heinze, el único argentino en la final de la Champions League 2026

Heinze, en el cuerpo técnico de Arteta. (Foto: Getty)

Si bien no habrá entrenadores y jugadores albicelestes en la gran definición por la Orejona en Hungría, el Gringo Heinze estará presente en el partido. Es que el exdefensor es parte del cuerpo técnico de Mikel Arteta como su asistente en Arsenal, que espera por Paris Saint-Germain o Bayern Múnich.

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