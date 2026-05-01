UEFA eligió a cinco delanteros por delante de Julián Álvarez, a pesar de su gol en la semifinal de Champions

Esta semana se llevaron a cabo los partidos de ida de las semifinales de la Champions League. En París, PSG venció por 5 a 4 al Bayern Múnich, en un partido que se llevó todos los flashes, especialmente luego de que Atlético de Madrid no pasara del empate 1 a 1 -y con dos disparos desde el punto del penal- contra Arsenal.

La vuelta de las semifinales de Champions League se viven por Disney+

De estos dos partidos, la UEFA eligió a los once jugadores que integran el equipo de la semana de la competición y, con la diferencia que hubo entre un partido y otro, seis de los siete jugadores ofensivos elegidos fueron del encuentro entre PSG y Bayern Múnich. De esta forma, Julián Álvarez fue obviado del mismo.

Julián Álvarez, excluido del once ideal de la UEFA en semi de ida de Champions. (Getty)

A pesar de haber sido el principal arma ofensiva del Atlético de Madrid, convirtiendo el gol de penal y generándose chances claras como el disparo de fuera del área en el primer tiempo o el tiro libre de la segunda parte. No obstante, UEFA prefirió a Antoine Griezmann para el equipo de la semana de la Champions. El resto de los jugadores de ataque, todos de PSG o Bayern Múnich.

El equipo de la semana de la Champions League

El equipo de la semana de la Champions League incluye a Luis Díaz y Michael Olise del Bayern Múnich y a cuatro jugadores del PSG, en Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves y Vitinha.

El tridente del PSG, adentro del TOTW. (Getty)

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Lógicamente, en el sector defensivo, los jugadores sí surgen del partido entre colchoneros y gunners: Gabriel y Raya del Arsenal y Marc Pubill del Atlético de Madrid, con la inclusión de Dayot Upamecano, autor de un gol en Bayern-PSG.

David Raya (Arsenal)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marc Pubill (Atlético de Madrid)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vitinha (PSG)

Joao Neves (PSG)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

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