UEFA eligió a cinco delanteros por delante de Julián Álvarez, a pesar de su gol en la semifinal de Champions

Esta semana se llevaron a cabo los partidos de ida de las semifinales de la Champions League. En París, PSG venció por 5 a 4 al Bayern Múnich, en un partido que se llevó todos los flashes, especialmente luego de que Atlético de Madrid no pasara del empate 1 a 1 -y con dos disparos desde el punto del penal- contra Arsenal.
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De estos dos partidos, la UEFA eligió a los once jugadores que integran el equipo de la semana de la competición y, con la diferencia que hubo entre un partido y otro, seis de los siete jugadores ofensivos elegidos fueron del encuentro entre PSG y Bayern Múnich. De esta forma, Julián Álvarez fue obviado del mismo.
Julián Álvarez, excluido del once ideal de la UEFA en semi de ida de Champions. (Getty)
A pesar de haber sido el principal arma ofensiva del Atlético de Madrid, convirtiendo el gol de penal y generándose chances claras como el disparo de fuera del área en el primer tiempo o el tiro libre de la segunda parte. No obstante, UEFA prefirió a Antoine Griezmann para el equipo de la semana de la Champions. El resto de los jugadores de ataque, todos de PSG o Bayern Múnich.
El equipo de la semana de la Champions League
El equipo de la semana de la Champions League incluye a Luis Díaz y Michael Olise del Bayern Múnich y a cuatro jugadores del PSG, en Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves y Vitinha.
El tridente del PSG, adentro del TOTW. (Getty)
Lógicamente, en el sector defensivo, los jugadores sí surgen del partido entre colchoneros y gunners: Gabriel y Raya del Arsenal y Marc Pubill del Atlético de Madrid, con la inclusión de Dayot Upamecano, autor de un gol en Bayern-PSG.
- David Raya (Arsenal)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Marc Pubill (Atlético de Madrid)
- Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
- Vitinha (PSG)
- Joao Neves (PSG)
- Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Luis Díaz (Bayern Múnich)
Síntesis
- Julián Álvarez convirtió el único gol de Atlético de Madrid por Champions ante Arsenal.
- La UEFA eligió a Antoine Griezmann y excluyó a Julián Álvarez del equipo ideal semanal.
- El resto de los jugadores ofensivos salieron del partido entre PSG y Bayern Múnich.