El consejo de Radamel Falcao a Julián Álvarez ante su posible salida de Atlético de Madrid: “No tiene un mejor lugar”

El colombiano que ganó tres títulos en Atlético de Madrid analizó la chance de que la Araña emigre en este mercado de pases.

A lo largo de los últimos días, crecieron las chances de que Julián Álvarez sea transferido en este mercado de pases y abandone a Atlético de Madrid. Y es que Real Madrid realizó una oferta por 150 millones de euros para llevárselo en este mercado de pases, pero la respuesta de Enrique Cerezo fue tajante: solo sale por la cláusula de rescisión.

El importe que fijaron los directivos del Colchonero espanta a cualquier equipo que quiera al cordobés nacido en la ciudad de Calchín: 500.000.000 de euros es lo que figura dentro del contrato. Cabe destacar que, en caso de que sucediera, la cláusula la ejecuta el propio futbolista luego de que el club interesado le gire el dinero para que lo transfiera al dueño del pase.

Julián Alvarez, delantero argentino.

En esta sintonía, fue Radamel Falcao quien analizó la posible salida del campeón del mundo en Qatar 2022. El colombiano, que actualmente se encuentra en Millonarios, brindó una entrevista en ESPN, donde le recomendó que no acepte ninguna otra propuesta que no sea la de continuar luciendo la camiseta rojiblanca.

“No sé que tiene el Atlético de Madrid, pero cuando llegas la gente es tan apasionada y tan cariñosa con el jugador cuando ven que lo das todo que te termina enamorando“, comenzó. A lo que agregó: “La hinchada del Atlético me terminó enamorando y realmente creo que Julián no tiene un mejor lugar que este“.

El Tigre, nacido en Santa Marta, fue más a fondo y sentenció que “puede haber algún proyecto con más dinero, no creo que mucho más porque el Atlético fue comprado por un fondo muy importante, pero la pasión y el cariño que te da el hincha del Atlético es impresionante”.

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Diego Simeone junto a Julián Álvarez.

Estadísticas y presente de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Partidos jugados: 106.

106. Goles: 49.

49. Asistencias: 18.

18. Títulos: 0.

El comunicado oficial de Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez.

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Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.

El comunicado oficial de Atlético de Madrid dirigido a Real Madrid

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos Real Madrid:

Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el FC Barcelona.

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P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, Real Madrid!