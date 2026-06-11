Julián Alvarez entrenó con normalidad y apunta a llegar al debut de Argentina ante Argelia en el Mundial

El delantero se está recuperando de una lesión en el tobillo y podría estar a disposición de Scaloni para enfrentar al seleccionado africano.

A falta de menos de una semana para el debut ante Argelia en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, recibió una buena noticia con respecto a la recuperación de los jugadores que no llegaron al 100% desde lo físico.

Es que, en el entrenamiento del pasado miércoles, Julián Alvarez pudo sumarse a la par del grupo tras dejar atrás un problema en el tobillo que lo tiene a maltraer desde principios de mayo, y de esta manera apunta a estar disponible para el duelo del próximo martes ante el combinado argelino.

Debido a que entrenó diferenciado del plantel en los últimos días, la ‘Araña’ no sumó minutos en los amistosos ante Honduras e Islandia, por lo que apuntará en estas próximas prácticas a sumar ritmo de competencia, para por lo menos, estar en el banco de suplentes en el debut.

Por otro lado, Leandro Paredes también dio buenas noticias en la última práctica. El volante de Boca, que está en la parte final de la recuperación de una fuerte contractura, hizo una parte del entrenamiento junto al resto del plantel y luego continuó de manera diferenciada para aliviar las cargas.

Así las cosas, en los próximos cinco días hasta el debut frente a Argelia, Scaloni seguirá de cerca la recuperación de los futbolistas y así determinar si los podrá tener en cuenta para este partido, o si bien los resguardará para los compromisos ante Austria y Jordania.

El viernes será clave para Dibu Martínez

En la conferencia de prensa previa al partido contra Islandia, Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió a la situación de Dibu Martínez. Allí afirmó que el viernes evaluarán cómo está el arquero y en caso de que se forme el callo en su dedo podrá empezar a entrenar con mayor exigencia.

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Si el callo no se arma de la manera esperada, la recuperación tardará unos días más en concretarse, por lo que estará en duda su presencia en el debut ante Argelia. De pasar esto, quien tiene mayores chances de quedarse con el arco es Gerónimo Rulli, tal como lo hizo ante Islandia.

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