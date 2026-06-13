Atlético de Madrid dejó en claro que solamente dejaban que se marche al Merengue por la cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros.

A lo largo de los últimos días, el mundo del fútbol quedó completamente atónito por la noticia: Real Madrid ofreció 150.000.000 de euros para quedarse con el pase de Julián Álvarez, quien pertenece a Atlético de Madrid.

Nadie se esperaba que Florentino Pérez realizara una propuesta semejante y tratara de anticiparse a la operación que planifican desde Barcelona, Paris Saint-Germain y Arsenal, que vienen buscando al cordobés desde hace varias semanas.

Luego de sacudir al planeta entero, y más allá de la filosa respuesta que llegó desde el Colchonero, la dirigencia del Merengue confirmó que se bajó de la negociación para quedarse con el campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina.

El periodista Fabrizio Romano confirmó por medio de sus redes sociales que desde Valdebebas notaron que el entorno del jugador con pasado en River y Manchester City ha sido muy frío con las intenciones de Real Madrid y así se cerraron todas las posibilidades de contratarlo. De esta manera, seguirá ligado al cuadro rojiblanco.

Julián Álvarez, delantero de la Selección Argentina.

Estadísticas y presente de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Partidos jugados: 106.

106. Goles: 49.

49. Asistencias: 18.

18. Títulos: 0.

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El comunicado oficial de Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez.

Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.

El comunicado oficial de Atlético de Madrid dirigido a Real Madrid

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos Real Madrid:

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Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el FC Barcelona.

P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, Real Madrid!

DATOS CLAVES

150.000.000 de euros ofreció Real Madrid por el pase de Julián Álvarez.

ofreció Real Madrid por el pase de Julián Álvarez. Fabrizio Romano confirmó que Real Madrid se retiró de la negociación.

confirmó que Real Madrid se retiró de la negociación. El entorno del jugador se mostró frío ante el interés de la dirigencia merengue.