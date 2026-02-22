En medio de la investigación de la UEFA, la decisión de Prestianni ante sus compañeros tras el escándalo con Vinícius

El escándalo desatado entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior parece estar muy lejos de apagarse. Con el duelo de vuelta de los playoffs de la Champions League cada vez más cerca, el jugador argentino decidió tomar la iniciativa y hablar de frente con el vestuario para aislar a todo Benfica de los ruidos externos que rompan la armonía previo a enfrentar a Real Madrid.

Según reveló el diario deportivo portugués Récord, el ex Vélez frenó la pelota antes del entrenamiento de este domingo en Lisboa y reunió a todos sus compañeros. El objetivo principal de la charla fue pedir disculpas al equipo y al cuerpo técnico por el ruido mediático que lo tiene como protagonista.

Sin embargo, la reunión no fue solamente un espacio para asumir culpas. De acuerdo con la información aportada por el medio luso, Prestianni aprovechó la intimidad del grupo para defenderse de las recriminaciones en su contra. En ese sentido, el extremo le habría prometido a sus compañeros que en ningún momento profirió insultos racistas contra Vinícius.

Incluso, el volante se habría mostrado ofendido por las acusaciones del delantero brasileño y varios jugadores de Real Madrid, las cuales causaron un repudio social y mediático que le está pasando factura a nivel personal.

El momento en el que inició el altercado entre Prestianni y Vinícius (Getty).

Cómo sigue el escándalo entre Prestianni y Vinícius

Mientras el jugador intenta calmar las aguas puertas adentro, el caso continúa tratándose seriamente en los escritorios. La UEFA ya tiene en marcha una investigación disciplinaria formal y trascendió que, en su descargo oficial, Prestianni aclaró que jamás utilizó la palabra “mono” a Vini, sino que en medio de la vorágine del partido le dijo “maricón”.

Publicidad

Publicidad

ver también El delantero de la Champions League que puede jugar para Argentina, pero que prefiere a Italia

ver también La visibilidad que consiguió Gianluca Prestianni gracias a su altercado con Vinícius

De todas formas, la justificación del argentino no lo salvaría de una sanción menor. Es que, de ser así, el reglamento del máximo ente europeo castiga con la misma severidad —alrededor de diez partidos de suspensión— tanto los actos de racismo como los de homofobia.

Bajo este ambiente de alta tensión asegurado, el Benfica viajará a Madrid para disputar la revancha de este miércoles 25 de febrero, donde tendrá la difícil misión de revertir el 1-0 en contra para soñar con los octavos de final.

Datos clave

Gianluca Prestianni reunió al plantel de Benfica para disculparse por el ruido mediático generado.

reunió al plantel de para disculparse por el ruido mediático generado. El futbolista argentino negó ante sus compañeros haber proferido insultos racistas contra Vinícius .

contra . Prestianni manifestó sentirse ofendido por las acusaciones recibidas tras el duelo ante Real Madrid.

Publicidad