¿Alargue o penales? Qué pasa si River y Racing empatan en los cuartos de final de la Copa Argentina

Por los cuartos de final de la Copa Argentina, River y Racing se ven las caras en el Gigante de Arroyito de Rosario. El clásico más antiguo del fútbol argentino se llevará a cabo este jueves desde las 18, en un encuentro dirigido por Hernán Mastrangelo y que se puede ver por TyC Sports.

El compromiso de esta tarde encuentra a los equipos con realidades muy distintas. Por un lado está el Millonario, necesitado de una victoria importante tras el golpazo sufrido en la Copa Libertadores ante Palmeiras, mientras atraviesa una racha de cuatro derrotas seguidas.

Del otro lado de la vereda está el conjunto dirigido por Gustavo Costas, que se ubica entre los cuatro mejores clubes de América y buscará ganar para seguir peleando en todos los frentes. Sin lugar a dudas, un choque de realidades, que solo dejará a un equipo contento.

¿Qué pasa si hay empate?

Si River y Racing no se sacan diferencias en los 90 minutos en el Gigante de Arroyito, la historia se definirá directamente por penales. En esta competencia no se recurre al alargue ante la paridad entre los equipos. En consecuencia, todo se resolverá con lanzamientos desde los doce pasos.

El Millonario llegó a esta instancia por esta vía, eliminando a Unión después de una igualdad sin goles en Mendoza. Con la Academia no hay antecedentes recientes, ya que avanzó en todas las rondas ganando en los 90 reglamentarios.

