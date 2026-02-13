La picante chicana de Argentinos Juniors a Lautaro Rivero tras el triunfo ante River: “De Selección”

La incertidumbre y preocupación que se vive en River es la cara opuesta al furor que atraviesan en Argentinos Juniors tras vencer al Millonario. Pero los festejos del equipo de Nico Diez no se dieron únicamente en La Paternal. Tras profundizar la crisis en Núñez, la vorágine se trasladó a las redes sociales, con un posteo cargado de ingenio y chicana de por medio.

Desde la propia cuenta del Bicho apelaron al doble sentido para dejar camuflada la cargada. La misma se dio en una publicación en la que elogiaban a Francisco Álvarez, su zaguero central. “AAAJ de Selección. Vamos por acá, Gastón Edul“, escribieron, arrobando al periodista que cubre la actualidad de la Albiceleste para pedir por la convocatoria del defensor. Sin embargo, lo curioso estuvo en la foto elegida.

La imagen muestra a Álvarez venciendo en un duelo a nada menos que Lautaro Rivero. ¿Qué tiene? Se trata del último zaguero del fútbol argentino que fue citado por Lionel Scaloni a la selección. Una sutil referencia folclórica.

El central de River fue una de las sorpresas de la pasada fecha FIFA de octubre, donde incluso debutó en un amistoso frente a Puerto Rico, al ingresar en el entretiempo. No obstante, para el duelo ante Angola, en noviembre no fue convocado para que pudiera centrarse en el tramo final de la temporada con el Millonario.

Paradójicamente, la chicana de Argentinos también marca contrastes. Y es que mientras el defensor del Bicho se lució, Rivero quedó envuelto en la crisis deportiva de River. Incluso, una salida fallida junto a Lucas Martínez Quarta en los minutos finales del partido provocó que su actuación quede en la mira. Un contexto que Argentinos, con el pecho inflado, aprovechó para pedir por su defensor.

