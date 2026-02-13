Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

La picante chicana de Argentinos Juniors a Lautaro Rivero tras el triunfo ante River: “De Selección”

El Bicho aprovechó el envión de la victoria ante el Millonario y utilizó una imagen que no tardó en volverse viral por su trasfondo folclórico.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Lautaro Rivero, defensor de River.
© @lautarorivero_03Lautaro Rivero, defensor de River.

La incertidumbre y preocupación que se vive en River es la cara opuesta al furor que atraviesan en Argentinos Juniors tras vencer al Millonario. Pero los festejos del equipo de Nico Diez no se dieron únicamente en La Paternal. Tras profundizar la crisis en Núñez, la vorágine se trasladó a las redes sociales, con un posteo cargado de ingenio y chicana de por medio.

Desde la propia cuenta del Bicho apelaron al doble sentido para dejar camuflada la cargada. La misma se dio en una publicación en la que elogiaban a Francisco Álvarez, su zaguero central. “AAAJ de Selección. Vamos por acá, Gastón Edul“, escribieron, arrobando al periodista que cubre la actualidad de la Albiceleste para pedir por la convocatoria del defensor. Sin embargo, lo curioso estuvo en la foto elegida.

La imagen muestra a Álvarez venciendo en un duelo a nada menos que Lautaro Rivero. ¿Qué tiene? Se trata del último zaguero del fútbol argentino que fue citado por Lionel Scaloni a la selección. Una sutil referencia folclórica.

Tweet placeholder

El central de River fue una de las sorpresas de la pasada fecha FIFA de octubre, donde incluso debutó en un amistoso frente a Puerto Rico, al ingresar en el entretiempo. No obstante, para el duelo ante Angola, en noviembre no fue convocado para que pudiera centrarse en el tramo final de la temporada con el Millonario.

Paradójicamente, la chicana de Argentinos también marca contrastes. Y es que mientras el defensor del Bicho se lució, Rivero quedó envuelto en la crisis deportiva de River. Incluso, una salida fallida junto a Lucas Martínez Quarta en los minutos finales del partido provocó que su actuación quede en la mira. Un contexto que Argentinos, con el pecho inflado, aprovechó para pedir por su defensor.

Publicidad
El Pollo Vignolo apuntó contra los jugadores de River y respaldó a Marcelo Gallardo: “Es el último que se tiene que ir”

ver también

El Pollo Vignolo apuntó contra los jugadores de River y respaldó a Marcelo Gallardo: “Es el último que se tiene que ir”

¿River suma cupo para un refuerzo por la grave lesión de Juan Portillo?

ver también

¿River suma cupo para un refuerzo por la grave lesión de Juan Portillo?

Datos clave

  • Argentinos Juniors venció a River en La Paternal y publicó una chicana en redes sociales.
  • El club pidió la convocatoria de Francisco Álvarez a la Selección Argentina mostrando a Lautaro Rivero en la imagen.
  • Rivero, defensor de River, debutó con la Selección Argentina frente a Puerto Rico en octubre.
Bruno Carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

¿Ciclo cumplido para Gallardo? River está desorientado

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Leonardo Astrada apuntó contra Lautaro Rivero tras la goleada de Tigre a River: “Lo tiene que voltear”
River Plate

Leonardo Astrada apuntó contra Lautaro Rivero tras la goleada de Tigre a River: “Lo tiene que voltear”

River hoy: el reto de Acuña a Rivero, la pésima estadística de Gallardo, el mensaje de Juanfer y el posteo de Castaño
River Plate

River hoy: el reto de Acuña a Rivero, la pésima estadística de Gallardo, el mensaje de Juanfer y el posteo de Castaño

Marcos Acuña y un reproche fuera de contexto a Lautaro Rivero
River Plate

Marcos Acuña y un reproche fuera de contexto a Lautaro Rivero

Pronósticos Independiente vs Lanús: el Rojo se mide ante un incómodo rival
Apuestas

Pronósticos Independiente vs Lanús: el Rojo se mide ante un incómodo rival

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo