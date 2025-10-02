Es tendencia:
Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

El marcador central había llegado a la Academia a mediados de 2025 y solamente podía disputar la Copa Argentina y la Copa Libertadores.

Por German García Grova

Marcos Rojo
© GettyMarcos Rojo

Luego de un tramo final complicado en Boca, Marcos Rojo logró salir del club y acordó su arribo a Racing. El traspaso sucedió en el mes de agosto, cuando el libro de pases en Argentina estaba cerrado, por lo que el ex futbolista de la Selección Argentina solamente quedó habilitado para disputar partidos correspondientes a la Copa Argentina y a la Copa Libertadores. Pero esa situación cambió este jueves cuando desde la Academia realizaron un pedido formal a la AFA para que también pueda jugar el tramo final del Torneo Clausura.

El pedido de Racing a la AFA se dio por la lesión de un futbolista antes de la fecha 11, por lo que la casa madre del fútbol argentino habilitó al marcador central. Ante esta situación, Marcos Rojo podrá disputar las últimas fechas del Clausura en las que la Academia se medirá ante Independiente Rivadavia de Mendoza, Banfield, Aldosivi, Central Córdoba, Defensa y Justicia y Newell´s.

River vs. Racing por la Copa Argentina: hora, canal y formaciones

Rojo vs. River

Marcos Rojo vivirá una jornada especial este jueves cuando Racing enfrente a River por los cuartos de final de la Copa Argentina. Todo indica que Gustavo Costas apostará por Nazareno Colombo para que juegue desde el arranque, el ex defensor de Boca y Manchester United iniciará en el banco de suplentes. Así y todo, por su pasado en el Xeneize estará en el centro de la escena.

Marcos Rojo. (Foto: Getty).

Marcos Rojo. (Foto: Getty).

Los números de Marcos Rojo en Racing

Desde que arribó a la Academia, Marcos Rojo solamente jugó dos partidos. Fueron ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores y en la revancha se fue expulsado. Al recibir dos fechas de suspensión, el defensor no estuvo presente en la serie de cuartos de final en la que los de Gustavo Costas dejaron en el camino a Vélez.

german garcía grova
German García Grova

