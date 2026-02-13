La confesión de Argentinos Juniors tras vencer a River: “Cuando lo echaron a Gallardo los notamos desconcertados”

En la noche del jueves, Argentinos Juniors venció 1-0 a River por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 y profundizó aún más la tremenda crisis futbolística. Con gol de Hernán López Muñoz, haciendo valer la inexorable ley del ex, el Bicho se impuso por la mínima ante un Millonario que sigue en un pésimo momento. Horas más tarde, Erik Godoy reveló que Marcelo Gallardo fue la clave del triunfo.

Tanto a nivel individual como colectivo, fue muy buena la actuación del conjunto de La Paternal, mientras que todo lo contrario ocurrió en el elenco de Núñez. En ese sentido, el defensor de 32 años confesó cuál fue el punto de inflexión que cambió el transcurso del encuentro y les permitió sacar la diferencia para quedarse con los tres puntos ante uno de los gigantes del fútbol argentino.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con DSports, el bonaerense rompió el silencio. “Cuando lo echaron a Gallardo los notamos desconcertados“, confesó Godoy dando a entender que ese hecho marcó un antes y un después en el partido. “Ahí supimos dar el golpe justo y aceleramos cuando lo teníamos que hacer“, marcó en referencia al gol que definió el cotejo en La Paternal.

La fuerte protesta de Juan Fernando Quintero a Andrés Merlos por expulsar a Marcelo Gallardo. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, se encargó de analizar el trámite del compromiso. “Yo creo que ayer le ganamos bien a River, estuvimos finos. Nos faltó por ahí terminar alguna jugada“, expresó Erik en primera instancia. “A ellos se le notó que venían un poco golpeados, pero es un equipo grande y tienen grandes jugadores“, reconoció el zaguero central y lateral derecho del Bicho.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Creo que ejecutamos lo planificado en la semana“, sostuvo en referencia a la estrategia de Nicolás Diez. Sin embargo, luego volvió a hacer hincapié en una cuestión que vincula a Gallardo y reveló: “A último momento River nos cambio la formación, cosa que nos termino favoreciendo bastante“.

Los jugadores de River durante la derrota ante Argentinos Juniors. (Getty Images)

Es una realidad que, si bien López Muñoz ya había convertido el gol, desde la expulsión de Gallardo el equipo se terminó de caer anímicamente. No solo eso, sino que además parecía ido del partido y notablemente enojado con el arbitraje de Andrés Merlos, a pesar de que no hubo jugadas polémicas o que hayan generado controversia y así despertar la bronca de los protagonistas.

