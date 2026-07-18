¿Si Argentina sale campeón del Mundial hay feriado nacional?

El Gobierno analiza la medida pensando en el arribo del plantel de la Albiceleste al país tras el duelo ante España.

Desde que terminó el partido ante Inglaterra, en Argentina no se piensa en otra cosa que no sea la final del Mundial. Los dirigidos por Lionel Scaloni se verán las caras con España el próximo domingo a partir de las 16 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La Albiceleste busca su cuarta Copa del Mundo, mientras que los españoles van por su segunda.

El país se paralizará el próximo domingo y si todo sale bien, se espera una celebración masiva esa misma tarde y noche, aunque también ya se piensa en qué puede llegar a pasar el lunes, el día que el plantel arribe al país. Salga como salga el encuentro, la Selección Argentina emprenderá viaje en un vuelo charter tumbo a Buenos Aires y llegará el lunes a las 13 horas.

¿Habrá feriado?

Según informó Clarín, salga como salga el partido, el Gobierno Nacional evalúa decretar asueto para el día lunes. Lógicamente, si el resultado es positivo, se espera una marea humana en todo el país, tal como sucedió en 2022, cuando se estima que más de 5 millones de personas estuvieron en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

Locura en los festejos de 2022. (Foto: Getty).

Todavía no está ratificado el asueto para el día lunes, aunque se estima que se confirmará por estas horas. El Gobierno entiende que no será un día más y que lo correcto es que la sociedad tenga una jornada diferente. El deseo de todos es que sea para celebrar una nueva conquista.

Las alternativas para los posibles festejos

En 2022 fue tal el caudal de gente en las calles que fue imposible que el micro de los futbolistas pueda avanzar, por lo que si todo sale bien en este 2026 se buscará organizar de una manera más acorde a la magnitud del evento. Existen dos posibilidades para unos hipotéticos festejos.

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El Gobierno Nacional ofreció la Casa Rosada, pero aclaró que sin ningún funcionario público para evitar politizar la situación. Por otro lado, Jorge Macri puso a disposición un escenario sobre la Avenida del Libertador para que puedan estar los jugadores ante los hinchas. Todavía no se resolvió qué se hará.

En 2022, los hinchas se subieron a la autopista para festejar. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

Argentina y España jugarán la final del Mundial el domingo en el MetLife Stadium .

jugarán la final del Mundial el domingo en el . El plantel argentino arribará a Buenos Aires el lunes a las 13 horas.

arribará a Buenos Aires el lunes a las 13 horas. El Gobierno Nacional evalúa decretar asueto para el lunes tras la final mundialista.