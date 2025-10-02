La particularidad histórica que favorece a Racing contra River en la previa del partido por Copa Argentina

En el marco de los cuartos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, River y Racing se enfrentan en búsqueda del último boleto a las semifinales del certamen para definir al rival de Independiente Rivadavia de Mendoza en la siguiente instancia.

A lo largo del profesionalismo, esta será la 15° oportunidad en la que estos equipos se enfrenten en una definición mano a mano. La particularidad de esto, es que la Academia está claramente por encima en el historial, debido a que ganó 9 de estos cruces entre ambos.

El antecedente más reciente entre estos dos equipos fue a favor del Millonario, por la Supercopa Argentina 2019. Aquella vez, en Santiago del Estero el equipo comandado por Marcelo Gallardo se quedó con la victoria ante los de Juan Antonio Pizzi con una goleada por 5 a 0.

Por Copa Argentina, será la segunda vez que se enfrenten desde el regreso del certamen. La anterior, fue en la temporada 2011/12, en donde tras empatar 0 a 0 en los 90 minutos reglamentarios, Racing se quedó con la definición desde el punto de penal por 5 a 4 y avanzó a la final ante Boca.

Como entrenador de River, Gallardo se enfrentó en dos oportunidades a Racing en definiciones mano a mano y su saldo es positivo, ya que se quedó con los dos cruces. Además del mencionado por la Supercopa, lo eliminó de los octavos de final de la Copa Libertadores 2018.

Gustavo Costas por su parte, está en su tercera etapa como entrenador de la Academia, pero esta será su primera vez mano a mano ante el Millonario. En 2024 lo enfrentó por última vez por la Liga Profesional y logró la victoria por 1 a 0 con gol de Maxi Salas de cabeza.

Los 9 triunfos de Racing en mano a mano ante River

Copa Competencia 1933: Racing 1 – River 0

Copa Británica 1945: Racing 3 – River 2

Copa Escobar 1949: Racing 3 – River 1

Liguilla 1987/88: Racing 4 – River 3

Supercopa Sudamericana 1988: Racing 3 – River 2

Copa Centenario 1993: Racing 1 – River 0

Copa Libertadores 1997: Racing 4 (5) – River 4 (3)

Copa Sudamericana 2002: Racing 1 – River 0

Copa Argentina 2012: Racing 0 (5) – River 0 (4)

Los 5 triunfos de River en mano a mano contra Racing

Copa Competencia 1932: River 1 – Racing 0

Copa Escobar 1939: River 0 (3) – Racing 0 (2)

Copa Británica 1946: River 4 – Racing 0

Copa Libertadores 2018: River 3 – Racing 1

Supercopa Argentina 2019: River 5 – Racing 0

