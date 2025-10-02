Los 5 jugadores que tendrán un partido especial en River vs. Racing por Copa Argentina

En el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario, en el marco del último partido de los cuartos de final de la Copa Argentina, River y Racing se enfrentan en búsqueda de la clasificación a las semifinales del certamen, instancia en la que espera Independiente Rivadavia de Mendoza.

Este encuentro tiene varios condimentos que lo hacen aún más especial. Uno de ellos, es la vuelta de Maximiliano Salas contra la Academia luego de su polémica salida en el último mercado de pases. Esto generó un morbo más grande entre los hinchas de ambas instituciones.

Por otro lado, otro de los puntos especiales es el enfrentamiento entre Marcos Rojo y el Millonario. El defensor central que se fue de Boca en el último mercado, jugará su tercer partido con la camiseta de Racing y jugará ante River en búsqueda de seguir con la buena racha en su historial personal.

Además de estos dos nombres, hay otros cuatro jugadores que vivirán un partido diferente, debido a que se enfrentarán a su ex equipo. En total, River puede tener tres inexorables ley del ex con tres titulares, mientras que la Academia tiene dos con dos referentes para Gustavo Costas.

Los tres jugadores de River que vivirán un partido especial

Maximiliano Salas, Juan Fernando Quintero y Marcos Acuña serán los tres futbolistas del Millonario que tendrán un encuentro especial. En el caso del delantero y volante ofensivo jugaron en la Academia en el último año y vienen de consagrarse campeones de la Copa Sudamericana 2024.

Marcos Acuña se enfrentará ante Racing.

Tanto Salas como Acuña podrían tener un recibimiento hostil por parte de los hinchas de Racing a pesar de haber sido campeones (el Huevo lo fue en 2014), ya que les molestó su llegada a la institución de Núñez. En el caso del delantero, fue por presionar para irse, mientras que con el lateral fue por no cumplir su palabra de volver al club.

Por otro lado, para Quintero será especial por la ley del ex, aunque su relación con la hinchada de la Academia es mejor, debido a que se marchó del club por problemas familiares y a los seis meses se marchó de América de Cali por falta de pago de su contrato.

Los dos jugadores de Racing que tendrán un partido especial

Santiago Sosa, una de las figuras de Racing que se enfrentará a su ex equipo.

En el lado de la Academia hay dos campeones de la Copa Libertadores 2018 con River que hoy se enfrentarán a su ex club. Uno de ellos es Bruno Zuculini, quien fue una pieza clave como recambio en la mencionada consagración e ingresó en la final contra Boca en el Santiago Bernabéu.

Para Santiago Sosa será aún más especial este duelo. Esto se debe a que el capitán de Racing salió de las divisiones inferiores del Millonario, debutó allí y en más de una oportunidad confesó que quiso volver en 2024, pero Martín Demichelis y los dirigentes le cerraron las puertas.

Bonus track: el partido especial de Marcos Rojo

Tal como se mencionó anteriormente, Marcos Rojo también vivirá un partido especial. Más allá de la pica con River por su paso con Boca, equipo con el que le ganó tres mano a mano a nivel local, el defensor central tiene contrato por productividad con Racing y al solo poder jugar Copa Argentina y Copa Libertadores jugará con la presión de ganar para seguir con continuidad en el semestre.

