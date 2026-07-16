La Copa Argentina vuelve a llevarse todas las miradas este jueves con un duelo que promete emociones fuertes, cuando Boca y Sarmiento de Junín se midan frente a frente por los 16avos de final del certamen más federal del país. Para el Xeneize, este encuentro no es uno más en el calendario, sino que marca el inicio oficial de la competencia en este semestre y el arranque del segundo ciclo bajo la conducción técnica de Rodolfo Arruabarrena. Con la obligación histórica de ser protagonista en cada competición y la necesidad de comenzar con el pie derecho, el conjunto de La Ribera intentará imponer su jerarquía en un cruce de eliminación directa donde el margen de error es nulo.

Sin embargo, enfrente estará un aguerrido Sarmiento que llega a la ciudad de Rosario con la ilusión intacta de dar el gran golpe de la jornada y amargarle la noche al equipo azul y oro. El elenco comandado por el experimentado Facundo Sava sabe perfectamente que, en este torneo integrador, las diferencias de cartel quedan de lado una vez que el árbitro hace sonar su silbato. Apostando a un planteo táctico inteligente, rigor físico en la mitad de la cancha y salidas rápidas de contragolpe, el Verde de Junín buscará hacerle un partido sumamente incómodo a Boca, demostrando que está dispuesto a dejarlo todo en la cancha por conseguir la ansiada clasificación.

Estadio Marcelo Bielsa, Rosario, Santa Fe. (Luciano Bisbal/Getty Images)

Si gana Boca, ¿dónde y contra quién juega por los octavos de final de la Copa Argentina 2026?

Si Boca logra superar a Sarmiento de Junín en su cruce por los 16avos de final, su panorama para la próxima instancia ya está trazado en el cuadro del torneo:

El rival: el Xeneize se enfrentará en los octavos de final ante Vélez Sarsfield . El Fortín ya se aseguró su lugar en esta llave tras dejar en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta.

el Xeneize se enfrentará en los octavos de final ante . El Fortín ya se aseguró su lugar en esta llave tras dejar en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta. Sede, fecha y horario: por el momento, no hay un estadio definido. Como es habitual en la logística de la Copa Argentina, la organización oficial del torneo anunciará la sede y la programación exacta del encuentro en las próximas semanas.

De esta manera, si el equipo de Rodolfo Arruabarrena avanza esta noche en Rosario, ya sabe que le espera un partido de alto voltaje frente al conjunto de Liniers para meterse entre los ocho mejores del certamen nacional.

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El cuadro de la Copa Argentina 2026