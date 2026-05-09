Roma le ofrecerá la renovación a Paulo Dybala y con un contrato que lo alejaría de Boca

La Joya termina su contrato en Roma el 30 de junio de 2026 y está en los planes de Boca, Fenerbahçe y Galatasaray.

Hace tiempo que dentro del mundo Boca sueñan con la incorporación de Paulo Dybala, quien se encuentra en AS Roma y en donde tiene contrato hasta el 30 de junio de 2026. El deseo de Juan Román Riquelme es de público conocimiento, como así también que el futbolista cordobés está siendo influenciado por su familia tras el nacimiento de Gia, su primera hija.

En medio de esta situación, quien está intentando evitar su salida como futbolista libre es Gian Piero Gasperini, el entrenador del elenco capitalino, quien recuperó físicamente al cordobés y quiere que, a partir de las temporada 2026-2027 su rol dentro del equipo sea aún mayor del que ya tiene. De hecho, buscará armar un plantel alrededor del oriundo de Laguna Larga.

Gasperini es consciente de que en el Giallorossi precisan realizar una reducción salarial para equilibrar las finanzas, principalmente porque, según el informe que se publicó en Corriere dello Sport, hay un gasto de 140.000.000 de euros anuales en salarios, y Dan Friedkin, el dueño de AS Roma, fijó como objetivo a corto plazo reducir esa cifra por debajo de los 100 millones. Eso sí, no quiere dejar de tener una plantilla competitiva.

Paulo Dybala, delantero de AS Roma.

La misma fuente sentencia que el contrato anual que actualmente mantiene el campeón del mundo en Qatar 2022 asciende a 8.000.000 de euros, pero que a la hora de la renovación que buscan, Friednkin le propondrá una reducción que le dejaría una ganancia de entre 2.500.000 y 3.000.000 de la misma moneda. Y sumado a su deseo de culminar su carrera en la capital italiana, podría truncar los planes xeneizes.

Es vital destacar que Dybala tiene la intención de negociar, tal como revelaron en Corriere dello Sport, además de que el pedido del entrenador también influye en esta postura. Posiblemente, le ofrezcan un contrato por dos o tres temporadas más. Y como si fuese poco, aún no respondió a los deseos de Boca, Fenerbahçe y Galatasaray. Por eso mismo, en Italia comienzan a pensar en que se dilatará su salida y continuará en el club que busca conquistar un Scudetto después de 25 años.

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Más renovaciones a pedido del DT

No es Paulo Dybala el único jugador por el que Gian Piero Gasperini está decidido a presionar en busca de que se concreten las renovaciones contractuales que den lugar a la continuidad de los mismos. Según TMW, el mismo pedido hizo respecto a Lorenzo Pellegrini, Zeki Celik y Stephan El Shaarawy.

Mientras tanto, el delantero argentino se ha mantenido en silencio respecto a su futuro, muy enfocado en poder finalizar de la mejor manera la temporada, para tomarse luego el tiempo de analizar a conciencia los ofrecimientos que tenga sobre la mesa.

Catherine Fulop se refirió al regreso de Dybala al país

Todos los días hay una novedad que alimenta los rumores de que el campeón del mundo volverá al fútbol argentino después de mitad de año y en esta ocasión fue Catherine Fulop quien rompió el silencio en una entrevista.

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En una entrevista exclusiva con Urbana Play Fm, su suegra hizo referencia a la posible llegada de Dybala a Boca en la próxima ventana de transferencias. “Paulo ama Roma y ahí lo quieren muchísimo. Pero tiene un sueño por cumplirle al padre, que es estar en Boca“, sentenció Fulop de forma contundente al hacer hincapié en lo que sería el fichaje del año.

"Ellos de verdad que aman Roma, creo que a él lo quieren muchísimo ahí. Después, por otro lado, tiene el sueño que cumplirle al padre de estar en Boca. Yo feliz de que vengan a la Argentina, no sé si tanto a Boca".



— CATHERINE FULOP sobre la posibilidad de que Oriana Sabatini y… pic.twitter.com/5sdcyJo0QW — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) April 29, 2026

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, la modelo y presentadora de televisión amplió su discurso al respecto. “Él se lo inculcó“, manifestó sobre la herencia que le dejó el padre antes de fallecer. “Yo, feliz de que vengan a Argentina“, expresó sobre tener a Paulo, Oriana Sabatini y a su pequeña nieta cerca, a pesar de que vaya en contra de su reconocido fanatismo por River.

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