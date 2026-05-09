Demorado: Argentinos Juniors vs. Lanús EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por los octavos de final del Torneo Apertura 2026

El Bicho y el Granate chocan en el Estadio Diego Armando Maradona desde las 22.15. Transmite TNT Sports Premium.

En la continuidad de los octavos de final del Torneo Apertura 2026, Argentinos Juniors recibe a Lanús en el Estadio Diego Armando Maradona. El pitazo inicial será a las 22.15 (demorado por el alargue en Boca vs. Huracán) y el encargado de impartir justicia será Leandro Rey Hilfer. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El Bicho viene de terminar en el tercer puesto en la Zona B, producto de ocho victorias, cinco empates y apenas 3 derrotas. El Granate, por su parte, clasificó sexto en la Zona A, con seis triunfos, seis igualdades y cuatro caídas. A continuación, seguí el minuto a minuto.

Formaciones de Argentinos y Lanús

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Nicolás Oroz, Alan Lescano; Facundo Jainikoski, Tomás Molina y Hernán López Muñoz. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

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El cuadro de los octavos de final