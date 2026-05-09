El mayor de los hijos del Cholo es uno de los futbolistas apuntados por la dirigencia de River, que quiere sumarlo en junio próximo.

Viene de convertirle un gol a Sassuolo en lo que fue el triunfo de Torino por la fecha 36 de la Serie A, pero no tiene su futuro asegurado. Y es que Giovanni Simeone aparece en el radar de River para lo que será el próximo mercado de pases, el cual se desarrollará a mitad de 2026.

El delantero de 30 años, que es el mayor de los cinco hijos que tiene el director técnico de Atlético de Madrid, posee un contrato que lo une a la institución del norte italiano hasta julio de 2028. Sin embargo, existe la chance de que el Millo vaya con todo por su ficha. Y como si fuese poco, en las últimas horas confesó por qué motivo quiere que la operación llegue a buen puerto.

Durante una reciente entrevista que le brindó al youtuber Gianfranco, el Cholito se encargó de dejar en claro que, además de volver a ponerse la camiseta del club situado en el barrio porteño de Núñez, también le gustaría hacer lo mismo con Napoli. Aunque en ese caso, todavía no sabe si como futbolista o en otra función.

“Dos lugares. Napoli me encantaría. No sé si jugador o qué. Y, en Argentina, en River”, exclamó el ariete que ganó dos ediciones de la Serie A con el equipo en el que brilló Diego Armando Maradona. Incluso, explicó por qué mantiene el deseo de volver a su tierra: “Argentina por River, por mis amigos, por Argentina… La verdad, extraño bastante. En ese sentido, sí”.

“Me gustaría volver a Napoli y River” conversé con Giovanni Simeone en una muy linda charla. River, Napoli, Juventus ¿Cuales son las cosas más importantes en su vida? Familia, amigos y fútbol. Y también nos dejo un lindo consejo. Ya disponible en mi canal de YouTube. Gracias ❤️ pic.twitter.com/d7fMMMKqyC — Gianfranco (@gianfrancok_) May 9, 2026

El operativo retorno a Núñez de Gio Simeone

Mientras el equipo que comanda Eduardo Coudet viene de ganarle a Carabobo sin lucirse, el Cholito asoma como el elegido para potenciar la ofensiva en el segundo semestre. Según el periodista Germán García Grova, las negociaciones entre la dirigencia de River y el entorno del jugador se encuentran “muy avanzadas”, un escenario que fue impulsado de manera decisiva por las ganas del propio futbolista.

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Aunque su contrato con el elenco italiano finaliza en julio de 2028 y su círculo íntimo veía con buenos ojos una continuidad en Europa, Gio parece tener la decisión tomada de ponerse la banda roja nuevamente. Ahora, el paso final radica en que los clubes se pongan de acuerdo: Torino pretende recuperar los 6 millones de euros que le pagó en su momento al Napoli, por lo que en Núñez deberán presentar una oferta para cumplirle el deseo de todas las partes.

Giovanni Simeone, delantero de Torino.

DATOS CLAVES

Giovanni Simeone , actual delantero de Torino , aparece en el radar de River para junio de 2026.

, actual delantero de , aparece en el radar de para junio de 2026. El futbolista de 30 años mantiene un contrato vigente con el club italiano hasta julio de 2028 .

mantiene un contrato vigente con el club italiano hasta . Giovanni Simeone expresó públicamente su deseo de volver a River y a Napoli en el futuro.