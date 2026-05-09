Independiente Rivadavia vs. Unión EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: Posibles formaciones

Independiente Rivadavia recibe a Unión, este sábado desde las 21.30, en el Estadio Bautista Gargantini, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. La Lepra mendocina viene de asegurar su pasaje a la siguiente ronda de la Copa Libertadores y busca seguir a paso firme rumbo al título local. Por su parte, el Tatengue sueña con eliminar a uno de los máximos candidatos. El ganador de la llave chocará con Belgrano. La televisación está a cargo de ESPN Premium.
Posible formación de Independiente Rivadavia
Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori.
La probable alineación de Unión
Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.
Así está el cuadro final del Apertura
Lado izquierdo del cuadro
- Estudiantes de La Plata (1°A) – Racing (8°B)
- Rosario Central (4°B) – Independiente (5°A)
- River (2°B) – San Lorenzo (7°A)
- Vélez (3°A) – Gimnasia (6°B)
Lado derecho del cuadro
- Independiente Rivadavia (1°B) – Unión (8°A)
Talleres (4°A)– Belgrano (5°B)
- Boca (2°A) – Huracán (7°B)
- Argentinos Juniors (3°B) – Lanús (6°A)