Independiente Rivadavia vs. Unión EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura: Posibles formaciones

Independiente Rivadavia recibe a Unión, este sábado desde las 21.30, en el Estadio Bautista Gargantini, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026. La Lepra mendocina viene de asegurar su pasaje a la siguiente ronda de la Copa Libertadores y busca seguir a paso firme rumbo al título local. Por su parte, el Tatengue sueña con eliminar a uno de los máximos candidatos. El ganador de la llave chocará con Belgrano. La televisación está a cargo de ESPN Premium.

Posible formación de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; José Florentín, Tomás Bottari, Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce y Fabrizio Sartori.

La probable alineación de Unión

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Así está el cuadro final del Apertura

Lado izquierdo del cuadro

Estudiantes de La Plata (1°A) – Racing (8°B)

Rosario Central (4°B) – Independiente (5°A)

River (2°B) – San Lorenzo (7°A)

Vélez (3°A) – Gimnasia (6°B)

Lado derecho del cuadro