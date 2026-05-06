Cómo ver Macará vs. Tigre por la Copa Sudamericana 2026: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Todos los detalles del encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos del certamen continental.

Este miércoles, bajo la órbita de la cuarta fecha de la fase de grupos de la presente edición de la Copa Sudamericana, Macará y Tigre se encuentran frente a frente con el Estadio Bellavista de Ambato como testigo y como escenario. Se trata de un duelo completamente determinante para el futuro de ambos en la competición.

No es un detalle menor que el combinado ecuatoriano arriba a este espectáculo en condición de local encabezando la tabla de posiciones del Grupo A. Por otra parte, el pasado 16 de abril, Macará dio el gran golpe sobre la mesa al cosechar una victoria por la mínima diferencia en el mismísimo estadio de Tigre, en Victoria.

Por su parte, el Matador, encabezado tácticamente por Diego Dabove, cerró una irregular participación en el Torneo Apertura 2026. Paralelamente, viene de superar a América de Cali por la Copa Sudamericana, saliendo del fondo de la tabla de posiciones de la zona y manteniéndose a la expectativa de lo que pueda suceder esta noche.

Qué canal pasa Macará vs. Tigre

El partido entre Macará y Tigre, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, podrá visualizarse, de manera exclusiva, por la pantalla de DSports, así como también por la propia plataforma DGO.

A qué hora se juega Macará vs. Tigre

Macará y Tigre se enfrentarán este miércoles 6 de mayo, desde las 21 horas de la República Argentina, en el Estadio Bellavista de Ambato, en Ecuador.

Probables formaciones de Macará y Tigre

MACARÁ: Darwin Cuero; Toño Espinoza, Santiago Etchebarne, Jordán Mohor, Marlon Medranda; Jean Estacio, Gastón Blanc, Federico Paz, Tommy Chamba; José Klinger y Luca Ferro.

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TIGRE: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Jalil Elías, Joaquín Mosqueira, Sebastián Medina; Ignacio Russo y Santiago López.

Las posiciones de la Copa Sudamericana