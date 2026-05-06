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Copa Sudamericana

Así está la tabla de la Copa Sudamericana tras la derrota de Racing que complica su clasificación

Se disputaron seis partidos de la fecha 4 del certamen internacional, con la participación de tres equipos argentinos.

Racing cayó en su visita a Río de Janeiro.
© Getty ImagesRacing cayó en su visita a Río de Janeiro.

La fase de grupos de la Copa Sudamericana continúa con su curso mientras se lleva a cabo la fecha 4, donde se produjeron seis cruces y hubo tres equipos argentinos involucrados. Para la jornada del jueves 6 de mayo, quedarán cuatro juegos más, donde solamente será River el argentino que tendrá acción.

Uruguay albergó el cruce entre Montevideo City Torque y Palestino, mientras que en Chile se enfrentaron Audax Italiano y Vasco da Gama. Por su parte, en Ecuador se llevó a cabo el primer cruce que tuvo vinculado a un equipo argentino: Tigre visitó a Macará. En tanto, Barracas Central recibió a Olimpia, Racing visitó a Botafogo y el cierre estuvo a cargo de Alianza Atlético y América de Cali, en tierras peruanas.

En lo que respecta a los conjuntos argentinos, el Matador de Victoria empató 2-2 frente al Ambateño, mientras que el Guapo, que hizo de local en la cancha de Banfield, perdió por 2-1 contra el Decano. Por su parte, la Academia perdió frente al Fogão en su visita a Río de Janeiro.

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DATOS CLAVES

  • River es el único equipo argentino con actividad programada para el jueves 6 de mayo.
  • Tigre empató 2-2 contra Macará en Ecuador durante la jornada de la fecha 4.
  • Barracas Central perdió 2-1 ante Olimpia jugando como local en el estadio de Banfield.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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