Así está la tabla de la Copa Sudamericana tras la derrota de Racing que complica su clasificación

La fase de grupos de la Copa Sudamericana continúa con su curso mientras se lleva a cabo la fecha 4, donde se produjeron seis cruces y hubo tres equipos argentinos involucrados. Para la jornada del jueves 6 de mayo, quedarán cuatro juegos más, donde solamente será River el argentino que tendrá acción.

Uruguay albergó el cruce entre Montevideo City Torque y Palestino, mientras que en Chile se enfrentaron Audax Italiano y Vasco da Gama. Por su parte, en Ecuador se llevó a cabo el primer cruce que tuvo vinculado a un equipo argentino: Tigre visitó a Macará. En tanto, Barracas Central recibió a Olimpia, Racing visitó a Botafogo y el cierre estuvo a cargo de Alianza Atlético y América de Cali, en tierras peruanas.

En lo que respecta a los conjuntos argentinos, el Matador de Victoria empató 2-2 frente al Ambateño, mientras que el Guapo, que hizo de local en la cancha de Banfield, perdió por 2-1 contra el Decano. Por su parte, la Academia perdió frente al Fogão en su visita a Río de Janeiro.

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana

El fixture completo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana

DATOS CLAVES

River es el único equipo argentino con actividad programada para el jueves 6 de mayo .

es el único equipo argentino con actividad programada para el . Tigre empató 2-2 contra Macará en Ecuador durante la jornada de la fecha 4.

empató contra en Ecuador durante la jornada de la fecha 4. Barracas Central perdió 2-1 ante Olimpia jugando como local en el estadio de Banfield.