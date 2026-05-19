Descalificaron a Southampton por espionaje y no podrá ascender a la Premier League

El elenco inglés fue denunciado por espionaje en la semifinal del reducido y quedó descalificado del partido definitorio.

Tras días de polémica la Liga Inglesa de Fútbol publicó un comunicado oficial en el que informaron que Southampton quedó descalificado de la final frente a Hull City en Londres por el tercer ascenso a la Premier League luego de una denuncia por espionaje.

Es que, previo a disputar la semifinal desde Middlesbrough denunciaron formalmente a Southampton debido a que descubrieron que el club envió un espía a las prácticas del club y transmitió en vivo las estrategias que realizaron durante los entrenamientos.

Luego de que se juegue esta instancia y el Soton lograse la clasificación a la gran final, desde la English Football League decidieron expulsar al club del partido definitorio al considerarlos culpables de espionaje a las prácticas del Middlesbrough.

Además de esto, el club también recibió una sanción para la próxima temporada. Esto se debe a que le descontarán cuatro puntos para la edición 2026/27 del Championship y así arrancará con desventaja en comparación a los otros 41 equipos participantes.

Así las cosas, el próximo sábado 23 de mayo, con horario a confirmar en el mítico Estadio de Wembley, Hull City, que eliminó a Millwall, se enfrentará a Middlesbrough que ocupará el lugar del ya descalificado Southampton.

El comunicado oficial de la EFL

Una Comisión Disciplinaria Independiente ha expulsado hoy al Southampton de los Play-Offs de la Sky Bet Championship después de que el Club admitiera múltiples infracciones de los Reglamentos de la EFL relacionadas con la filmación no autorizada de los entrenamientos de otros Clubes.

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Además, el Club ha recibido una deducción de cuatro puntos que se aplicará a la tabla de la Championship 2026/27. El efecto de la orden de hoy es que el Middlesbrough es reintegrado a los Play-Offs de 2026 y procederá a la Final de los Play-Offs contra el Hull City.

La final sigue programada para el sábado 23 de mayo, con la hora de inicio por confirmar.

An Independent Disciplinary Commission has today expelled Southampton from the Sky Bet Championship Play-Offs after the Club admitted to multiple breaches of EFL Regulations related to the unauthorised filming of other Clubs’ training.



In addition, the Club has received a… pic.twitter.com/VxyXFk48BA — EFL Communications (@EFL_Comms) May 19, 2026

Datos claves

Southampton fue descalificado de la final por el tercer ascenso tras una denuncia por espionaje.

fue descalificado de la final por el tercer ascenso tras una denuncia por espionaje. Middlesbrough jugará la final contra Hull City el sábado 23 de mayo en Estadio de Wembley.

jugará la final contra Hull City el sábado 23 de mayo en Estadio de Wembley. Cuatro puntos menos recibirá el club sancionado para el inicio de la temporada Championship 2026/27.