Tras dedicarle un posteo en sus redes sociales, el ex delantero de Racing brindó una entrevista radial y no tuvo piedad con Fideo.

Los días pasan, pero la bronca continúa en Avellaneda. Después de lo que fue el polémico arbitraje de Darío Herrera en el triunfo de Rosario Central sobre Racing, que también tuvo las explosivas declaraciones de Diego Milito y un posteo ultra picante de Ángel Di María, los cruces mediáticos continúan a la orden del día.

A lo largo de las últimas horas, Maximiliano Estévez no solo le contestó a Fideo por medio de sus redes sociales, sino que también brindó una entrevista en Radio La Red, donde en el programa Toti 910, conducido por Juan Carlos Pasman, el goleador del Apertura 2001 aumentó su enojo contra el delantero rosarino de 38 años.

“Nadie cuestiona a Rosario Central, el tema son las pavadas que dijo Di María“, indicó el Chanchi. Y amplió: “Cuando Central la pasó mal en algún momento, lo dijimos todos”. Luego, al atacante que fue campeón con la Academia y cortó una racha de 35 años sin alegrías, le consultaron si obtuvo una respuesta del ex Real Madrid: “No me escribió, si ni debe saber quien soy”, dijo. Y amplió: “No sé si el posteo lo escribió él, pero si tenés un complejo con el interior, andá al psicólogo”.

Por otra parte, se refirió a lo que fueron las decisiones tomadas por Herrera, el árbitro neuquino de 41 años que dirigirá en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: “El arbitraje fue pésimo. Sería distinto si estaría un ex jugador de fútbol en el VAR”, remarcó. A lo que el Chanchi Estévez culminó: “La expulsión de Maravilla Martínez estaba bien con la amarilla. Está mal la reacción, pero no es expulsión”.

Maxi Estévez bancó a Diego Milito

Durante la entrevista que brindó en Radio La Red, Maximiliano Estévez fue consultado por las frases que, finalizado el partido en Rosario, arrojó el presidente de la Academia: “Me sentí representado por las declaraciones de Diego Milito. Apoyo lo que hizo. Los resultados no se le dan a nivel futbolístico a esta dirigencia pero se hacen cosas para que Racing mejore”, enfatizó. Pero no se quedó allí.

Publicidad

“Avalaría que Racing deje de tomar decisiones en AFA. A Racing lo quieren desestabilizar. No tengo dudas que Víctor Blanco opera en contra de Racing”, denunció el Chanchi, quien se retiró en Estudiantes de San Luis, a los 38 años.

El fuerte descargo de Di María en sus redes sociales

En una historia de Instagram, Ángel Di María lanzó munición pesada ante las críticas: “Cómo molesta que Central pelee todo. Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas, ¿qué loco, no?

¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas. Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta.

Publicidad

Y les dejo algo, el gol de Veliz no fue fuera de juego, hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. ¿Qué casualidad, no? Después quieren que los campeones del mundo vengan a la Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Qué el Fútbol está manchado? EL FÚTBOL NO ESTÁ MANCHADO, AHORA SOMOS TODOS IGUALES, Y ESO MOLESTA. Buenas noches”.

DATOS CLAVES

Maximiliano Estévez criticó a Ángel Di María tras el polémico arbitraje en Rosario Central-Racing.

criticó a tras el polémico arbitraje en Rosario Central-Racing. El árbitro Darío Herrera , de 41 años, dirigirá en el próximo Mundial 2026 .

, de 41 años, dirigirá en el próximo . Estévez cuestionó la expulsión de Maravilla Martínez y calificó el desempeño arbitral como pésimo.