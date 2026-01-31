Independiente vs. Vélez EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: Horario y formaciones

18:43hs Los últimos movimientos de Independiente en el mercado de pases

Durante las últimas horas el club cerró la incorporación del lateral derecho colombiano Santiago Arias, mientras que se despidió de dos jugadores: Franco Paredes fue cedido a préstamo a Argentinos Juniors y Diego Tarzia se marchó al Vitoria de Brasil, en un acuerdo por el 5% en 200 mil USD y una obligación de compra de 2.5 millones de dólares por un 75 por ciento más de la ficha del jugador.