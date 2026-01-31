Independiente vs. Vélez EN VIVO y ONLINE vía TNT Sports por el Torneo Apertura: Horario y formaciones

Independiente y Vélez se enfrentan este sábado, desde las 19.45 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El Rojo va en búsqueda de su primera victoria del año, mientras que el Fortín aspira a continuar con puntaje ideal. El árbitro designado es Hernán Mastrángelo y la transmisión está a cargo de TNT Sports Premium.
Así se prepara el Libertadores de América para Independiente vs. Vélez
A media hora del inicio del partido, el estadio del Rojo comienza a palpitar el encuentro.
¡ONCE INICIAL DEFINIDO EN INDEPENDIENTE!
Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevín Lomonaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela; Rodrigo Fernández Cedres, Ignacio Malcorra, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo.
¡FORMACIÓN CONFIRMADA EN VÉLEZ!
Álvaro Montero; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallan, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobias Andrada, Matías Pellegrini; Diego Valdes, Manuel Lanzini y Dilan Godoy.
El Fortín, con dos bajas clave por una venta al exterior y por lesión
Maher Carrizo no dice presente debido a que se encuentra a un paso de ser transferido al Ajax. La dirigencia de Vélez alcanzó un principio de acuerdo con el club neerlandés por una operación cercana a los 7 millones de euros por el 50% del pase del extremo. Otro que tampoco juega es Braian Romero, como consecuencia de una lesión muscular.
Los últimos movimientos de Independiente en el mercado de pases
Durante las últimas horas el club cerró la incorporación del lateral derecho colombiano Santiago Arias, mientras que se despidió de dos jugadores: Franco Paredes fue cedido a préstamo a Argentinos Juniors y Diego Tarzia se marchó al Vitoria de Brasil, en un acuerdo por el 5% en 200 mil USD y una obligación de compra de 2.5 millones de dólares por un 75 por ciento más de la ficha del jugador.
