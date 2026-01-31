Así está la tabla del Torneo Apertura luego de los partidos del sábado de la fecha 3

Este sábado la pelota volvió a rodar en el fútbol argentino con la inauguración de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. Y, a pesar de que el calendario recién transita sus capítulos iniciales, la jornada de sábado, que contó con cuatro encuentros, sacudió la tabla de posiciones para establecer nuevos liderazgos y preocupaciones.

El telón se abrió en el Nuevo Gasómetro, donde San Lorenzo logró imponerse por 1-0 ante Central Córdoba. Con este resultado, el Ciclón sumó su segunda victoria en el certamen y alcanzó la línea de los 6 puntos en la Zona A.

Más tarde, por el mismo grupo, el plato fuerte lo protagonizaron Independiente y Vélez, quienes igualaron 1-1 en el Libertadores de América. El empate le permitió al Fortín treparse provisionalmente a la cima con 7 unidades, mientras que el Rojo acumula tres empates por el mismo marcador (1-1).

El cierre del sábado siguió la linea de la paridad en el norte del país, donde Atlético Tucumán y Huracán también igualaron a uno. En paralelo, Platense dio el golpe y venció 2-1 a Talleres en Córdoba.

La actividad no da tregua y continuará este domingo con dos compromisos que prometen: Boca enfrentará a Newell’s (19.15), mientras que River visitará a Rosario Central (21.30). La fecha 3 se extenderá hasta el próximo martes para completar el fixture.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura

Así continúa la tercera fecha del Torneo Apertura

