Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Así está la tabla del Torneo Apertura luego de los partidos del sábado de la fecha 3

Con la disputa de cuatro partidos, la tercera fecha del campeonato levantó el telón y movió las posiciones de ambas zonas.

Por Bruno Carbajo

Seguí a Bolavip en Google!
Independiente y Vélez igualaron en el plato fuerte del sábado.
© Prensa VélezIndependiente y Vélez igualaron en el plato fuerte del sábado.

Este sábado la pelota volvió a rodar en el fútbol argentino con la inauguración de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. Y, a pesar de que el calendario recién transita sus capítulos iniciales, la jornada de sábado, que contó con cuatro encuentros, sacudió la tabla de posiciones para establecer nuevos liderazgos y preocupaciones.

El telón se abrió en el Nuevo Gasómetro, donde San Lorenzo logró imponerse por 1-0 ante Central Córdoba. Con este resultado, el Ciclón sumó su segunda victoria en el certamen y alcanzó la línea de los 6 puntos en la Zona A.

Más tarde, por el mismo grupo, el plato fuerte lo protagonizaron Independiente y Vélez, quienes igualaron 1-1 en el Libertadores de América. El empate le permitió al Fortín treparse provisionalmente a la cima con 7 unidades, mientras que el Rojo acumula tres empates por el mismo marcador (1-1).

El cierre del sábado siguió la linea de la paridad en el norte del país, donde Atlético Tucumán y Huracán también igualaron a uno. En paralelo, Platense dio el golpe y venció 2-1 a Talleres en Córdoba.

La actividad no da tregua y continuará este domingo con dos compromisos que prometen: Boca enfrentará a Newell’s (19.15), mientras que River visitará a Rosario Central (21.30). La fecha 3 se extenderá hasta el próximo martes para completar el fixture.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura

Publicidad

Así continúa la tercera fecha del Torneo Apertura

Datos clave

  • Vélez alcanzó la cima de la Zona A con 7 unidades tras empatar con Independiente, que acumuló su tercer empate consecutivo.
  • San Lorenzo derrotó 1-0 a Central Córdoba y sumó su segunda victoria en el torneo.
  • Platense venció 2-1 a Talleres en Córdoba, mientras que Atlético Tucumán y Huracán igualaron.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
San Lorenzo le ganó a Central Córdoba y llega con el pecho inflado al clásico contra Huracán
Fútbol Argentino

San Lorenzo le ganó a Central Córdoba y llega con el pecho inflado al clásico contra Huracán

San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura: todo lo que hay que saber
Fútbol Argentino

San Lorenzo vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura: todo lo que hay que saber

Deportivo Riestra jugará la Copa Sudamericana en cancha de San Lorenzo
Copa Sudamericana

Deportivo Riestra jugará la Copa Sudamericana en cancha de San Lorenzo

Con una inversión de 38 millones, Brasil prepara un ranking con descensos para árbitros e iguala al Mundial de la FIFA
Fútbol Sudamericano

Con una inversión de 38 millones, Brasil prepara un ranking con descensos para árbitros e iguala al Mundial de la FIFA

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo