Pedro Emanuel, DT de Vasco da Gama: “Contra Boca demostramos que queremos escribir nuestra propia historia”

Vasco da Gama se llevó un triunfazo de La Bombonera que lo deja como el favorito de la serie de semifinales de la Copa Sudamericana frente a Boca. El 1 a 0 en la cabeza de Adson le dio la ventaja inicial al conjunto cruzmaltino, que ahora deberá sostenerla en los 90′ finales, sin sede definida al 100% aún.

Luego del compromiso disputado en Buenos Aires, el entrenador de Vasco habló en conferencia de prensa y dejó diversos mensajes. Allí, Pedro Emanuel dio sus sensaciones del duelo de ida, su pálpito para vuelta, la expulsión del colombiano Andrés Gómez y la sede del cruce que se dará el próximo martes para cerrar la serie de semis.

En primera instancia, el nacido en Angola sentenció: Les dije a los jugadores que, si queríamos demostrar algo en esta competición, teníamos que demostrarlo hoy. Creo que, contra Boca, demostramos que queremos escribir nuestra propia historia. Respetamos el pasado, pero queremos escribir la nuestra en el presente”.

Respecto a la incertidumbre sobre la sede de la vuelta, Pedro Emanuel esquivó la respuesta, aunque dejó una opinión contundente: “Honestamente, lo que me importa ahora es São Paulo. No soy quién para responder a eso. Solo tengo que preocuparme de que el equipo recupere la forma para que podamos jugar de nuevo en dos días. Tengo confianza en la capacidad del club para movilizarse debido a la importancia del partido y a que se puede jugar en el Maracaná. Es más que lógico y satisfactorio para nosotros porque Vasco y Boca merecen un gran estadio, y el Maracaná es un gran estadio“.

Pedro Emanuel, entrenador de Vasco da Gama.

En adición, analizó la seguidilla que se le viene en los próximos días, en la que habrá un desgaste fuerte para sus jugadores: “Nuestro estilo de juego es muy intenso y exigente, tanto con balón como sin él. Intentamos recuperarnos de la mejor manera posible porque necesitaremos a algunos de los jugadores que jugaron hoy. Y luego tenemos que pensar en el partido en casa contra Boca. Si no contamos con Colidio, tampoco contaremos con Gómez. Es un problema que se puede solucionar. Daremos oportunidades a otros que darán lo mejor de sí para que se mantenga el ritmo“.

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Por último, se refirió a la expulsión de Andrés Gómez por el cruce con el árbitro chileno Piero Maza: “No sé qué pasó para que me expulsaran en ese momento, tendré que ver las imágenes, no puedo responder lo que no vi”.

La vuelta entre Vasco da Gama y Boca

En definitiva, el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 entre Vasco da Gama y Boca Juniors se llevará a cabo el próximo martes 20 de octubre, desde las 21:30 horas de la República Argentina.

El cuadro de la Copa Sudamericana