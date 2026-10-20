Los millones que ganó Boca por clasificar a la final de la Copa Sudamericana 2026

Las arcas de la institución se engrosaron luego de lo que fue el partido en el Maracaná frente a Vasco da Gama.

Boca sigue haciendo caja tras eliminar a Vasco da Gama de la semifinal de la Copa Sudamericana y acceder a la última instancia del certamen, donde aún debe esperar por su próximo rival, ya que Montevideo City Torque y Atlético Mineiro se enfrentarán este miércoles 21 de octubre.

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Tras haber sido eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, los de La Ribera iniciaron su recorrido en el certamen de segundo orden en CONMEBOL. Y para alcanzar las semifinales, había superado tres instancias, por lo que ya poseía dinero a cuenta.

Por afrontar los Playoffs, donde avanzó por penales ante O’Higgins, el Xeneize embolsó 500 mil dólares, mientras que en octavos de final, donde le ganó a Recoleta, fueron otros 600 mil dólares. La clasificación a cuartos le aseguró 700 mil más de la moneda estadounidense, para un parcial de 1.8 millones de dólares.

Al cargarse a São Paulo, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena accedieron a las semifinales y acumularon 800 mil dólares más, para un total de 2.6 millones. Y ahora, tendrá un premio aún mayor: CONMEBOL otorgará 10 millones al ganador de la Copa Sudamericana, mientras que el subcampeón se quedará con un total de 2.5 millones, los cuales se sumarán a lo acumulado durante el recorrido.

Los premios que Conmebol le otorga a los equipos participantes de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cuándo es el próximo partido de Boca?

Después de enfrentar a Vasco da Gama en Río de Janeiro, a Boca se le avecina la fecha 14 del Torneo Clausura, donde este domingo 25 de octubre, a partir de las 17:00 horas, deberá visitar a Independiente en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini. El árbitro será Nazareno Arasa.

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