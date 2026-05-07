Por qué no juegan Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Aníbal Moreno en Carabobo vs. River por la Copa Sudamericana

Los tres futbolistas, considerados titulares por el cuerpo técnico de Coudet, no integraron la lista de convocados.

Este jueves, el Estadio Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia, en Venezuela, albergará el cotejo entre Carabobo y River Plate, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos de la presente edición de la Copa Sudamericana. Como consecuencia de ello, hay una gran expectativa por lo que puede suceder.

No es un detalle menor que los comandados tácticamente por Marcelo Gallardo acuden a este partido encabezando la tabla de posiciones del Grupo H del certamen continental, mientras que Carabobo lo hace como escolta, un punto por debajo de los del barrio porteño de Núñez.

Así las cosas, en River hay sorpresa por las ausencias de tres nombres propios realmente importantes y habituales titulares dentro de la consideración del cuerpo técnico encabezado por Coudet. Hablamos de Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Aníbal Moreno.

Por qué no juegan Montiel, Acuña y Moreno en River

La lista de convocados del Millonario. (Foto: Prensa River)

La realidad es que Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Aníbal Moreno ni siquiera integraron la lista de convocados de River para viajar a Venezuela y enfrentar a Carabobo. Y esta determinación de Eduardo Coudet tiene una explicación contundente: la idea es que los tres descansen pensando en el cotejo ante San Lorenzo de Almagro.

Sucede que, el próximo domingo, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, el Millonario recibirá al Ciclón en el Estadio Monumental de Núñez. Allí, River no tendrá margen de error y debe buscar el pasaje rumbo a los cuartos de final.

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La tabla de posiciones de la Copa Sudamericana