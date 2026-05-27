Cómo ver Racing vs. Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana: qué canal lo pasa por TV, probables formaciones y a qué hora empieza

Todos los detalles del partido entre la Academia y el elenco boliviano, correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos del certamen continental.

Este miércoles 27 de mayo, en el Cilindro de Avellaneda, Racing Club e Independiente Petrolero se encontrarán frente a frente en el marco de la sexta y última fecha de la fase de grupos de la presente edición de la Copa Sudamericana. Un partido entre dos equipos que atraviesan momentos realmente complicados.

Por un lado, la Academia, que viene de no poder superar a Caracas en condición de local, quedándose así sin chances de continuar compitiendo en el propio certamen continental. Además, la profunda crisis que atraviesa Racing se intensificó luego de la determinación de Diego Milito de despedir a Gustavo Costas como entrenador.

Por otro lado, el modesto Independiente Petrolero, que viene redondeando una fase de grupos de Copa Sudamericana para el olvido. Si bien se trata de un combinado sin mucha tradición y sin una rica historia, es un hecho un tanto molesto para sus hinchas que no haya podido sumar ninguna unidad en este torneo.

Racing viene de quedarse sin entrenador. (Foto: Getty)

Qué canal pasa Racing vs. Independiente Petrolero

El partido entre Racing Club e Independiente Petrolero, correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de DSports, DGO y Flow.

A qué hora se juega Racing vs. Independiente Petrolero

Racing Club e Independiente Petrolero se enfrentarán este miércoles 27 de mayo, desde las 19:00 horas de la República Argentina, en el Cilindro de Avellaneda.

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Probables formaciones de Racing e Independiente Petrolero

RACING: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Toto Fernández, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Duván Vergara, Tomás Pérez y Gonzalo Sosa.

INDEPENDIENTE PETROLERO: Jhohan Gutiérrez; Ronny Montero, Luis Palma, Eduardo, Francisco Rodríguez; Gustavo Cristaldo, Daniel Rojas, Diego Navarro, Willie Barbosa, Rudy Cardozo; Rodrigo Rivas.

Los árbitros de Racing vs. Independiente Petrolero

Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)

Asistente 1: Ricardo Baren (Ecuador)

Asistente 2: Mauricio Lozada (Ecuador)

Cuarto árbitro: Anthony Díaz (Ecuador)

VAR: Kevin Pazmiño (Ecuador)

AVAR: Roberto Sánchez (Ecuador)

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Las posiciones de la Copa Sudamericana

DATOS CLAVE

27 de mayo a las 19:00 juegan Racing e Independiente Petrolero en Avellaneda.

DSports, DGO y Flow transmiten este encuentro de la Copa Sudamericana 2026.

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