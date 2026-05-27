La lesión de Hailey Baptiste que paralizó a todo el estadio en pleno partido de Roland Garros

La estadounidense debió abandonar su juego ante Wang Xiyu y hay preocupación sobre la gravedad de su lesión.

La estadounidense Hailey Baptiste sufrió una lesión que generó inmediata preocupación en plena disputa de su partido ante la china Wang Xiyu, correspondiente a la segunda ronda del cuadro femenino de Roland Garros.

La número 26 del Ranking de la WTA se encontraba buscando remontar una desventaja de 4-5 con su rival al saque, para no entregar el primer set, cuando al tomar impulso para impactar una pelota, se la escuchó gritar en la caída, dejando al público paralizado.

Baptiste quedó tendida sobre la arcilla y su padre, que también es su entrenador, fue el primero en llegar a su lado, con evidente gesto de preocupación. Rápido llegó hasta allí también la jueza de silla, que le explicó que debía retirarse para que pudieran atender a su hija.

No tardó en ingresar la asistencia médica, que tras una breve atención dentro de la cancha se llevó a la jugadora en camilla, haciendo así oficial su retiro del partido y la despedida de un Grand Slam al que había llegado con mucha ilusión tras sus buenos resultados en los Masters de Miami y Madrid.

Baptiste venía de batallar para imponerse en primera ronda a la checa Barbara Krejcikova, ex número 2 del mundo, remontando un primer set en contra para llevarse el partido por 6-7, 7-6 y 6-2. Wang, por su parte, había logrado avanzar ganando sus tres partidos de la qualy, para luego imponerse en dos sets a Danka Kovnic en primera ronda.

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Ahora, la china enfrentará en tercera ronda a la ucraniana Yulia Starodubtseva, que viene de dar el gran batacazo del torneo eliminando en tres sets a la número 2 del mundo Elena Rybakina.

Un antecedente similar

En la edición 2022 de Roland Garros, Hailey Baptiste también tuvo que retirarse del torneo a causa de una lesión. Fue en primera ronda, cuando se encontraba en desventaja de 2-5 ante Anhelina Kalinina en el primer set, que una lesión en el tobillo derivó en su abandono.

Data clave

Hailey Baptiste abandonó en camilla su partido contra Wang Xiyu en Roland Garros.

en camilla su partido contra Wang Xiyu en Roland Garros. Con marcador 4-5 , la número 26 del mundo oficializó su retiro por lesión.

, la número 26 del mundo oficializó su retiro por lesión. En Roland Garros 2022, Baptiste también se retiró por lesión ante Anhelina Kalinina.