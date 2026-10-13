Quién es DT de Vasco da Gama, rival de Boca en las semifinales de la Copa Sudamericana

El conjunto brasileño cuenta con el portugués Pedro Emanuel como entrenador. Todos los detalles sobre el estratega.

Este martes, en el marco del partido de ida por las semifinales de la presente edición de la Copa Sudamericana, Boca Juniors y Vasco da Gama se encuentran frente a frente en la Bombonera. Es un cotejo completamente fundamental para las aspiraciones de ambos en el certamen continental, de cara a la resolución de la serie en Brasil.

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En medio de ese panorama, el combinado carioca cuenta con un director técnico portugués, desconocido para gran parte de los hinchas argentinos. Se trata de Pedro Emanuel, estratega de 51 años de edad que nació en Luanda, capital de Angola. Un entrenador con una interesante experiencia que quiere pisar fuerte con Vasco da Gama.

Pedro Emanuel, DT de Vasco da Gama

Nombre completo: Pedro Emanuel dos Santos Martins Silva

Edad: 51 años

Nacionalidad: Portuguesa

Nacimiento: 11 de febrero de 1975 (Luanda, Angola)

Experiencia de Pedro Emanuel como entrenador

Académica de Coimbra (Portugal): 2011-2013

Arouca (Portugal): 2013-2015

Apollon Limassol (Chipre): 2015-2016

Estoril (Portugal): 2017

Al-Taawoun (Arabia Saudita): 2018-2019

Almería (España): 2019

Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos): 2020-2021

Al-Nassr (Arabia Saudita): 2021

Al-Khaleej (Arabia Saudita): 2022-2024

Al-Fayha (Arabia Saudita): 2024-2026

Vasco da Gama (Brasil): 2026-presente

El cuadro de la Copa Sudamericana

DATOS CLAVE

Boca Juniors y Vasco da Gama juegan hoy las semifinales de la Copa Sudamericana.

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Pedro Emanuel, DT de Vasco da Gama, nació en Luanda y tiene 51 años.