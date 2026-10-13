Quién es DT de Vasco da Gama, rival de Boca en las semifinales de la Copa Sudamericana

Este martes, en el marco del partido de ida por las semifinales de la presente edición de la Copa Sudamericana, Boca Juniors y Vasco da Gama se encuentran frente a frente en la Bombonera. Es un cotejo completamente fundamental para las aspiraciones de ambos en el certamen continental, de cara a la resolución de la serie en Brasil.
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En medio de ese panorama, el combinado carioca cuenta con un director técnico portugués, desconocido para gran parte de los hinchas argentinos. Se trata de Pedro Emanuel, estratega de 51 años de edad que nació en Luanda, capital de Angola. Un entrenador con una interesante experiencia que quiere pisar fuerte con Vasco da Gama.
Pedro Emanuel, DT de Vasco da Gama
- Nombre completo: Pedro Emanuel dos Santos Martins Silva
- Edad: 51 años
- Nacionalidad: Portuguesa
- Nacimiento: 11 de febrero de 1975 (Luanda, Angola)
Experiencia de Pedro Emanuel como entrenador
- Académica de Coimbra (Portugal): 2011-2013
- Arouca (Portugal): 2013-2015
- Apollon Limassol (Chipre): 2015-2016
- Estoril (Portugal): 2017
- Al-Taawoun (Arabia Saudita): 2018-2019
- Almería (España): 2019
- Al-Ain (Emiratos Árabes Unidos): 2020-2021
- Al-Nassr (Arabia Saudita): 2021
- Al-Khaleej (Arabia Saudita): 2022-2024
- Al-Fayha (Arabia Saudita): 2024-2026
- Vasco da Gama (Brasil): 2026-presente
El cuadro de la Copa Sudamericana
DATOS CLAVE
- Boca Juniors y Vasco da Gama juegan hoy las semifinales de la Copa Sudamericana.
- Pedro Emanuel, DT de Vasco da Gama, nació en Luanda y tiene 51 años.
- El entrenador portugués asumió en Vasco da Gama tras dirigir en Arabia y Europa.