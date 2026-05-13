Cada vez que le marcó al Millonario, con tres camisetas diferentes, su equipo ganó. Hoy buscará repetir para dar continuidad a la racha perfecta de Ariel Pereyra como DT del Lobo y meterse en las semifinales del Apertura.

Gimnasia y Esgrima de La Plata llega envalentonado al duelo de este miércoles ante River en el Estadio Monumental, que comenzará a las 21.30, por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Copa de la Liga. Desde que Ariel Pereyra asumió como entrenador, acumula siete victorias consecutivas que le permitieron asegurar la clasificación a playoffs en la última fecha y también dejar en el camino a Vélez, en Liniers, por los octavos de final.

Un futbolista que se ha destacado en la remontada del Lobo es Marcelo Torres, quien hizo divisiones inferiores en Boca y se destacó como goleador hasta la Reserva, llegando a entrenarse con el primer equipo pero sin hacer su debut oficial como profesional, que se daría en 2017 con su llegada a préstamo a Talleres. Chelo, que también tuvo paso por las selecciones juveniles de Argentina, no solo ilusiona a los hinchas platenses por su presente, con aporte de 8 goles y una asistencia en el actual torneo, sino también porque desde inferiores hizo una suerte de hábito ser verdugo del Millonario.

Muy recordado es el doblete que jugando para El Xeneize le marcó a River como visitante en Reserva, para el triunfo 2-0 en diciembre de 2016. Antes lo había hecho en Quinta División y al año siguiente, repitió con la camiseta de Talleres, para estrenarse como goleador en el fútbol profesional. “Para mí es algo muy hermoso hacerle goles a River. Ya me ha tocado en Reserva pero este es el más especial porque es el primer gol en Primera”, había declarado el delantero tras la goleada 4-0 que el equipo cordobés le propinó como local al equipo de Marcelo Gallardo, en octubre de 2017.

No pudo hacerlo durante su breve paso por Banfield en 2018, porque ni siquiera estuvo convocado para el duelo ante River, y luego inició una aventura en el exterior que lo llevó por Chipre, Letonia y los Emiratos Árabes Unidos antes de desembarcar en Gimnasia el año pasado, donde no tardó en pagar con goles y replicar esa vieja costumbre: por el pasado Torneo Clausura, fue autor del gol que valió triunfo 1-0 para El Lobo en el Monumental, el 2 de noviembre. “Tenía que hacerlo, tengo una alegría terrible. Sigo sin creerlo todavía. Se disfrutan estos momentos”, dijo tras otro partido en el que se vistió de Verdugo del Millonario.

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Cada vez que Marcelo Torres le marcó un gol a River, ya sea con Boca en Reserva o con Talleres y Gimnasia en Primera División, su equipo ganó el partido. El delantero de 28 años, que había sido pretendido por La Academia antes de recalar en El Lobo, buscará volver a hacerlo este miércoles para ir en busca de la clasificación a semifinales. “Habrá que meterle”, dijo el delantero finalizado el partido ante Vélez en el que marcó el gol de la clasificación, alertado de que iba a ser El Millonario su rival en cuartos de final.

TRIUNFAZO DE GIMNASIA ⚽🐺 Chelo Torres convirtió el penal para el 1-0 ante River en el Monumental



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¿Se queda en El Lobo?

Según informaron desde La Plata, la dirigencia de Gimnasia y Esgrima de La Plata y la representación de Marcelo Torres ya tienen apalabrada la renovación del contrato que expira en diciembre de este año, por lo que en cuestión de días podría tener lugar la firma.

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El nuevo vínculo se extendería hasta diciembre de 2029, para lo que se hará uso de la opción de compra del 50 por ciento de su ficha, que está valuado en 450 mil dólares. Un gran negocio si se tiene en cuenta que el delantero aportó 14 goles en los 34 partidos que disputó, lo que ya en el próximo mercado hará disparar su valor.

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