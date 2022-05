Sin dudas, el Grupo E de la Copa Libertadores 2022 es uno de los más parejos del certamen y todo se definirá en la última fecha. ¿Cómo quedaron las posiciones tras Boca vs. Corinthians?

Cómo quedó el Grupo E de la Copa Libertadores tras Boca vs. Corinthians

El principal objetivo de Boca en este 2022 es la Copa Libertadores, al igual que todos los años. Para este certamen le tocó compartir el Grupo E con otros grandes equipos del continente, lo que provocó que no se le haga nada fácil asegurarse la clasificación a la siguiente instancia.

Este martes 17 de mayo se enfrentaron Boca y Corinthians en La Bombonera para disputar un duelo correspondiente a la Fecha 5, el cual fue fundamental para el desarrollo del Grupo E.

¿Cuándo y cómo se juega la Fecha 6 del Grupo E de la Copa Libertadores 2022?

La semana entrante se definirán los dos equipos clasificados del Grupo E a los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. El jueves 26 de mayo a partir de las 21:00 (hora Argentina) se estarán desarrollando en simultaneo ambos partidos: Boca Juniors vs Deportivo Cali y Corinthians vs Always Ready. Cabe recordar que el que termine en el tercer puesto quedará relegado a la Copa Sudamericana 2022.