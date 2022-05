A horas del partido en el que Boca define en La Paz su futuro en la Libertadores, el Presidente del conjunto boliviano avisó que su equipo no está para ser menos que el Xeneize.

Desde Always Ready le dieron un contundente mensaje a Boca a un día del partido clave: "Vamos a tener que..."

El partido en el Hernando Siles del próximo miércoles no es uno más para Boca. Es que en la altura de La Paz, el Xeneize prácticamente se juega la continuidad en la Copa Libertadores 2022, ya que en caso de no ganarle a Always Ready quedará casi sin chances de clasificar a octavos de final y sería catastrófico para un Boca que aspira a ganar la copa.

Tras dos derrotas y una victoria en las primeras tres fechas, ganar en Bolivia será clave para que el Xeneize enderece el barco a tiempo, ya que llegaría a 6 unidades y puede quedar segundo, con las últimas dos jornadas definiendo de local ante Corinthians y Deportivo Cali respectivamente, por lo que sacando también puntos en esos encuentros, debería clasificar sin problemas.

Pero, volviendo al determinante duelo copero que tendrá Boca este miércoles, el mismo será también de vital importancia para el Always Ready, ya que si logra quedarse en su país con los tres puntos, puede dejar casi asegurada su clasificación a octavos o, al menos, al tercer puesto que los deriva a la Copa Sudamericana.

Por eso, para el Albirrojo también es un duelo trascendental y así lo hizo saber el Presidente de la institución boliviana en diálogo con "¿Cómo te va?". Andrés Costa, mandamás del conjunto de El Alto, manifestó: "Nosotros nos jugamos a todo o nada con Boca, tenemos que ganar en los 90 minutos. Es una de nuestras últimas chances para acomodarnos en Libertadores o clasificar a Sudamericana".

Además, añadió una peculiar forma de definir lo que será el partido: "Tenemos nuestras armas y vamos a tener que faltarle el respeto a Boca en el campo de juego, nos jugamos la vida, uno a veces respeta a rivales como Boca, pero tenemos que jugarnos todo desde el primer minuto". Así, Battaglia y compañía deberán estar atentos, porque parece que será un duelo más difícil de lo pensado en la previa, lo que ya no era sencillo por el factor altura.