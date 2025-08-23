Antes de un nuevo cara a cara con Gallardo, el DT de Palmeiras palpitó la serie de Libertadores con River: “A nadie le importa el pasado”

Abel Ferreira, entrenador de Palmeiras, es un confeso admirador de Marcelo Gallardo, al punto de haber reconocido tiempo atrás que su trabajo en River fue una de sus principales fuentes de inspiración en los inicios de su carrera como entrenador. Pudo darse el gusto, además, de eliminarlo en las semifinales de la Copa Libertadores de 2020, en la que el Verdao terminó coronándose campeón. Cinco años después, volverá a tenerlo frente a frente en una serie de eliminación directa que ya comenzó a palpitar sabiendo que el historial no sale a la cancha.

“A nadie le importa el pasado… La gente quiere saber del presente. Hoy jugamos con intensidad, y nuestros jugadores saben que podemos hacer más y mejor”, dijo tras imponerse en la serie de octavos de final a Universitario de Perú, igualando 0-0 en la revancha como local y haciendo valer la abultada diferencia de 4-0 que había establecido en la ida disputada en Lima.

“La próxima etapa también será difícil. Seguiremos como siempre. Es la decimotercera vez que Palmeiras llega a instancias de cuartos de final. Nuevo partido, nueva historia y un rival diferente”, agregó Ferreira, quien transita su sexta temporada al frente del Verdao, con el que ya conquistó la Copa Libertadores en dos ocasiones, además de una Recopa Sudamericana.

El DT también se refirió a una curiosa racha negativa que acumula Palmeiras en la Copa Libertadores, pues con el empate sin goles ante Universitario llegó a los siete partidos consecutivos sin victorias en condición de local en instancias de eliminación.

Palmeiras eliminó a River en las semifinales de la Libertadores 2020, que terminó de disputarse en 2021.

Consultado al respecto, eligió centrarse en los aspectos que llevaron a su equipo a estar una vez más entre los ocho mejores del certamen continental. “Permitanme tecordar que aún no perdimos en esta edición (con 7 triunfos y un único empate). Para que vean lo difícil que es, el campeón defensor ya fue eliminado (Botafogo, tras caer ante Liga de Quito en octavos). Por lo tanto, me quedo con lo positivo”, remarcó.

¿Cuándo se juega la serie entre River y Palmeiras?

River será local en el partido de ida, programado para disputarse el miércoles 17 de septiembre desde las 21.30 en el Estadio Monumental. Palmeiras podrá cerrar la serie haciendo de local en la revancha, que tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre, también desde las 21.30, en el Allianz Parque.

El último antecedente

Abel Ferreira le ganó la batalla táctica a Marcelo Gallardo en la Copa Libertadores de 2020. Fue en instancia de semifinales, con Palmeiras ganando 3-0 en la ida y River quedando a tiro de la remontada, imponiéndose 2-0 en la revancha en el Monumental.