Weverton definió a River en una palabra tras enterarse que será el rival de Palmeiras en la Copa Libertadores

El histórico arquero y capitán del Verdao palpitó el enfrentamiento con el Millonario en cuartos de final.

Por Joaquín Alis

Después de la sufrida clasificación ante Libertad, a River se le viene Palmeiras. El gigante brasileño será el rival en los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores, en una llave que se abrirá en el Monumental y se definirá en el Allianz Parque. Weverton, histórico arquero del Verdao, ya palpita el choque de gigantes.

Sabemos de la fuerza de River, como River sabe de la fuerza de Palmeiras. Tengo la certeza de que serán dos grandes partidos“, expresó el capitán del equipo de Abel Ferreira, que luego se encargó de definir al equipo de Marcelo Gallardo en una palabra: “Durísimo. Tiene mucha tradición en esta competencia, así como también Palmeiras”.

Posteriormente, Werverton recordó el último mano a mano en la edición, que se dio en semifinales: “Creo que nos enfrentaremos en una situación un poco diferente a la que vivimos: hicimos un gran partido en la ida y en la vuelta sufrimos bastante. Un encuentro que quedó marcado en la memoria de todo hincha palmeirense, pero que al final tuvo lo más importante, que fue el título”.

“Sabemos que ahora será una situación totalmente distinta. Creo que su estadio estará lleno, así como también lo estará el nuestro, con nuestra hinchada, que en aquel momento no la tuvimos. Será un gran enfrentamiento. Esperamos poder hacer dos grandes partidos y avanzar en la competencia”, concluyó.

El último duelo entre Palmeiras y River

La última vez que Palmeiras y River se vieron las caras en una Copa Libertadores fue en enero de 2021, en las semifinales de la edición correspondiente al 2020 (a destiempo por la pandemia). En esa oportunidad, los brasileños se impusieron por 3 a 2 y se metieron en la final tras una serie para el infarto.

En el partido de ida, disputado en el Estadio Libertadores de América por las obras de remodelación en el Monumental, fue catastrófico para el equipo de Gallardo. En una noche donde todo salió mal, el Verdao se impuso por 3 a 0 y sacó una enorme diferencia de cara a la revancha.

Una semana más tarde, en San Pablo, River marcó dos goles en el primer tiempo y se puso a tiro del empate en la serie. Sin embargo, la historia terminó 2 a 0 para el Millonario, con un recordado gol anulado a Gonzalo Montiel por fuera de juego, que pudo haber significado la igualdad. Palmeiras pasó a la final y luego fue campeón.

Cuándo se juega River vs. Palmeiras

Tras eliminar a Libertad, River deberá enfrentarse nada más ni nada menos que con Palmeiras, que eliminó a Universitario. A diferencia de la serie de octavos partido de ida será en el Monumental (semana del 17/9) y la revancha en el Allianz Parque (semana del 24/9). Todo se podrá ver por la pantalla de Disney+.

