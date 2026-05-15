Su último partido fue el 15 de febrero, Lionel Scaloni lo marginó para el Mundial y su representante es cercano a Juan Román Riquelme.

Facundo Buonanotte es uno de los mejores talentos que surgieron del fútbol argentino en los últimos años, pero su estadía en Europa no es la esperada por todos. Irrumpió en Rosario Central, rápidamente emigró a la Premier League pero no juega hace 3 meses y ahora quedó afuera de la prelista de la Selección Argentina pensando en la Copa del Mundo 2026.

Brighton pagó 6 millones de euros por su pase a principios de 2023 y tras un año y medio, fue cedido a Leicester City por una temporada. Luego, lo prestaron a Chelsea pero apenas 5 meses más tarde y con 8 partidos disputados interrumpió el acuerdo para pasar a Leeds United, donde solamente acumula 3 cotejos y la última vez que jugó fue el 15 de febrero ante Birmingham por FA Cup.

Facundo Buonanotte, en su estadía en Leicester City. (Getty Images)

Lo cierto es que Buonanotte está borrado hace 3 meses por cuestiones futbolísticas. En medio de este contexto de incertidumbre sobre su carrera, no integra la prelista de la Selección Argentina de cara al Mundial. A pesar de que no estuvo incluido en las últimas citaciones, la realidad marca que ahora es oficial que el volante ofensivo no jugará la Copa del Mundo en Norteamérica.

Vale resaltar que su última convocatoria fue en octubre de 2024, aunque no sumó minutos. Sin embargo, siempre fue del gusto de Lionel Scaloni, a tal punto que hasta supo ser titular junto a los campeones del mundo. En su haber tiene dos partidos con la Albiceleste: su debut ante Indonesia en junio de 2023 y luego contra El Salvador en marzo de 2024, ambos amistosos internacionales.

Facundo Buonanotte en la Selección Argentina. (Getty Images)

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Buonanotte ya sonó en Boca y no juega hace 3 meses

Es un hecho que Facundo Buonanotte ya sonó en Boca en varios mercados de pases y eso no está en discusión, pero nunca se concretó. Es un secreto a voces que es del gusto de Juan Román Riquelme, que se interesó en él en diferentes ocasiones, aunque sin éxito por el momento. Dado el contexto, esta podría ser la ventana de transferencias para que el Xeneize inicie gestiones por él.

Además, un dato clave es que es representado por KMB, la agencia de Kristian Bereit, de estrecho vínculo con la dirigencia azul y oro. El británico acaba de sumar a Paulo Dybala a su cartera y ya cuenta con Ander Herrera, Tomás Belmonte y Gonzalo Gelini del actual plantel. Por otro lado, participó en las llegadas de Sergio Romero y Marcos Rojo, y en la venta de Aaron Anselmino a Chelsea.

Facundo Buonanotte en Rosario Central vs. River. (Getty Images)

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Si avanza a los octavos de final de la Copa Libertadores, significaría un verdadero salto de calidad en el último tercio del ataque. Cabe destacar que el oriundo de Pérez, en la provincia de Santa Fe, cuenta con una cotización de 16 millones de euros según Transfermarkt, el sitio especializado. De esta manera, el volante creativo de 21 años promete ser protagonista en las próximas semanas.

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