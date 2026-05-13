Cruzeiro avanzó en la Copa Brasil y sigue de racha previo al partido contra Boca por Copa Libertadores

El elenco de Belo Horizonte ganó por la mínima como local y clasificó a los octavos de final del certamen.

En el marco de la revancha de los 16avos de final de la Copa de Brasil, en el Estádio Governador Magalhães Pinto, Cruzeiro le ganó 1 a 0 a Goiás con gol de Kaio Jorge de penal y de esta manera clasificó a los 8vos de final del certamen tras quedarse con el global de la serie por 3 a 2.

Gracias a este triunfo, el elenco comandado por Artur Jorge llega enfilado de cara al duelo contra Boca en La Bombonera del próximo martes 19 de mayo, en el que ya podría encaminar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Conmebol Libertadores.

Con una racha de tres partidos sin caídas y una sola derrota en las últimas 8 presentaciones, el equipo de Belo Horizonte logró cambiar la dinámica de su mal inicio de temporada y busca acomodarse dentro del Grupo D de la Libertadores para avanzar a los octavos de final.

Kaio Jorge festeja su gol ante Goiás. (Prensa Cruzeiro).

Cabe destacar que previo al duelo contra Boca en Argentina, Cruzeiro tendrá otro compromiso importante por el Brasileirao. El próximo sábado, por la fecha 16 de certamen doméstico, visitará a Palmeiras en el Arena Crefisa Barueri con el objetivo de estirar su buena racha.

De cara al partido en La Bombonera, se espera que Artur Jorge ponga todo lo mejor que tiene a disposición, ya que en caso de que su equipo obtenga una nueva victoria quedará momentáneamente como puntero de su grupo, a la espera de conocer el resultado de Universidad Católica.

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Boca, por su parte, regresó a los entrenamientos tras la eliminación temprana en el Torneo Apertura y llegará con más de una semana de descanso a este importante encuentro. En La Bombonera y junto a su gente buscará ganar para seguir con chances de clasificar en la última fecha.

La tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores

Datos claves

Cruzeiro venció 1-0 a Goias y clasificó a octavos de la Copa de Brasil .

venció 1-0 a Goias y clasificó a octavos de la . El equipo de Artur Jorge visitará a Boca en Argentina el 19 de mayo .

visitará a en Argentina el . El club brasileño enfrentará a Palmeiras el próximo sábado por la fecha 16 del Brasileirao.