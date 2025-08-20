Copa Libertadores: ¿Racing – Vélez se juega con público visitante?

Se conocieron los primeros tres clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores y dos de ellos son argentinos que se enfrentarán entre sí en la mencionada ronda. Racing y Vélez serán rivales en la instancia de los ocho mejores de la copa luego de eliminar a Peñarol y Fortaleza respectivamente.

El Fortín había empatado 0 a 0 en el norte brasileño y sentenció con comodidad la serie en el Amalfitani, con un 2 a 0 en la vuelta en el que convirtieron Maher Carrizo y Tomás Galván. Así, los de Guillermo Barros Schelotto fueron los primeros en sacar el boleto a cuartos y esperó unas horas para conocer a su rival.

Luego fue el turno de Racing, que tenía que dar vuelta la serie contra Peñarol al caer en la ida por 1 a 0 en Montevideo. En Avellaneda, en un partidazo, los de Gustavo Costas sellaron un 3 a 1 agónico y lograron el pase a cuartos gracias a un cabezazo de Franco Pardo en tiempo de descuento.

Ahora, la próxima ronda los enfrentará en un partido que se anticipa como emocionante y que dejará -de mínima- a un equipo argentino entre los 4 mejores de la Libertadores. Y a diferencia de lo que sucede con cualquier partido de copa entre dos instituciones de distinto país, cuando se enfrentan dos argentinos siempre se pone en duda la presencia de las parcialidades visitantes por las restricciones que existen en el fútbol local.

De momento, ni Racing podrá llevar su gente a Liniers, ni Vélez podrá hacerlo a Avellaneda. Sin embargo, ambos clubes harán gestiones para que esto pueda suceder y que tanto la ida como la vuelta pueda albergar hinchas visitantes en las tribunas del Amalfitani y del Cilindro de Avellaneda.

El último antecedente

El último cruce de Copa Liberadores entre argentinos fue en la pasada edición, en los octavos de final entre River y Talleres. En dicha ocasión, ambos equipos pudieron llevar a sus hinchas a los estadios rivales, pero eso no sucedió en la última oportunidad en un cruce entre dos equipos de Buenos Aires.

Publicidad

Publicidad

Es que en los cuartos de final de la Libertadores 2023, en la serie entre Boca y Racing, el hincha xeneize no pudo asistir a Avellaneda y el académico no pudo ir a Brandsen 805. Quedará en los organismos de seguridad nacional, en AFA, en Conmebol y en los clubes que Racing y Vélez puedan llevar a sus visitantes para esta prometedora llave de cuartos.

Fecha de cuartos de final para el partido entre Racing y Vélez

El partido de ida se disputará en el Estadio José Amalfitani, entre el martes 16 y el jueves 25 de septiembre. La revancha será en el Cilindro de Avellaneda siete días más tarde.

ver también Bajo la lluvia, Vélez superó a Fortaleza y clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores