Vélez vs. Fortaleza por la Copa Libertadores: horario, posibles formaciones y canal

El Fortín recibe al conjunto brasileño para definir el primer clasificado a cuartos de final.

Por Bruno Carbajo

Liniers se viste de gala. Este martes, Vélez recibe a Fortaleza de Brasil, desde las 19 en el estadio José Amalfitani, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, luego del empate sin goles en la ida. El árbitro del encuentro es el colombiano Andrés Rojas y la televisación se encuentra a cargo de Fox Sports.

A pesar de la ansiedad que carga la previa del encuentro, la incertidumbre es quien se apodera de ella. Es que el fuerte temporal que azota a la Ciudad de Buenos Aires en las últimas horas le pone un manto de duda al compromiso. Hasta el momento, desde el Fortín aseguran que el campo de juego se encuentra en óptimas condiciones.

En cuanto a lo deportivo, Vélez viene de conseguir un triunfo vital ante Independiente e en el Torneo Clausura, el cual no solo le permitió escalar posiciones en la zona B y escaparle a los últimos puestos de la tabla anual, sino que también le puso fin a una racha de cuatro partidos sin ganar.

Por su parte, Fortaleza atraviesa una profunda crisis deportiva: apenas ganó un partido de los últimos 16 y se encuentra en la zona roja del Brasileirao, ocupando la 19° posición. Su actualidad la reflejan a la perfección la goleada 5-0 recibida a manos de Gremio. Así y todo, buscará dar el golpe en tierra argentina.

La posible formación de Vélez vs. Fortaleza

Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana o Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero.

La probable alineación de Fortaleza vs. Vélez

Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez; Lucca Prior, Marinho, Breno Lopes; Deyverson.

Vélez vs. Fortaleza: minuto a minuto

