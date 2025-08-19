En el Cilindro de Avellaneda, Racing y Peñarol se miden este martes desde las 21.30 por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Los de Gustavo Costas intentarán remontar la serie tras tropezar en el partido inaugural de la llave, la semana pasada en Montevideo.

Con un anticipo de cabeza, David Terans anotó el pasado martes el único tanto del encuentro de ida. Ahora, Racing necesita imponerse obligatoriamente para forzar al menos los penales. Se clasificará directamente si consigue un triunfo por una mayor diferencia.

En las horas previas a este segundo capítulo, la disputa del compromiso está en duda por la intensa lluvia que cae sobre Buenos Aires y que está prevista que se mantenga hasta el final de la jornada. Conmebol definirá si se juega o se posterga cerca de la hora acordada para el pitazo inicial. Wilmar Roldán será el árbitro del choque que se podrá sintonizar a través de Disney+ y FOX Sports.

Minuto a minuto

La formación de Racing

Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa.

La formación de Peñarol

Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Eric Remedi; Javier Cabrera, Maximiliano Silvera y David Terans.

