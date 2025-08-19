Es tendencia:
logotipo del encabezado
COPA LIBERTADORES

Racing vs. Peñarol por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

Tras la victoria del Carbonero en Montevideo, los equipos afrontan el segundo capítulo de la serie en Avellaneda.

Por Agustín Vetere

Racing y Peñarol definen el pase a cuartos de final.
© GettyRacing y Peñarol definen el pase a cuartos de final.

En el Cilindro de Avellaneda, Racing y Peñarol se miden este martes desde las 21.30 por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Los de Gustavo Costas intentarán remontar la serie tras tropezar en el partido inaugural de la llave, la semana pasada en Montevideo.

Con un anticipo de cabeza, David Terans anotó el pasado martes el único tanto del encuentro de ida. Ahora, Racing necesita imponerse obligatoriamente para forzar al menos los penales. Se clasificará directamente si consigue un triunfo por una mayor diferencia.

En las horas previas a este segundo capítulo, la disputa del compromiso está en duda por la intensa lluvia que cae sobre Buenos Aires y que está prevista que se mantenga hasta el final de la jornada. Conmebol definirá si se juega o se posterga cerca de la hora acordada para el pitazo inicial. Wilmar Roldán será el árbitro del choque que se podrá sintonizar a través de Disney+ y FOX Sports.

Minuto a minuto

La formación de Racing

Gabriel Arias; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa.

La formación de Peñarol

Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Eric Remedi; Javier Cabrera, Maximiliano Silvera y David Terans.

Publicidad
No cayó bien: un futbolista de Boca pidió no jugar más en la Bombonera y fue marginado por Miguel Russo

ver también

No cayó bien: un futbolista de Boca pidió no jugar más en la Bombonera y fue marginado por Miguel Russo

Qué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Peñarol por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores

ver también

Qué pasa si Racing gana, empata o pierde hoy vs. Peñarol por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca ganó pero fue un partido condenatorio para Cavani: otra vez le erró a la pelota y no da para más

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
En una ráfaga agónica, Tigre le ganó 2-1 a Racing por el Torneo Clausura
Fútbol Argentino

En una ráfaga agónica, Tigre le ganó 2-1 a Racing por el Torneo Clausura

Por qué no juega hoy Marcos Rojo en Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura
Fútbol Argentino

Por qué no juega hoy Marcos Rojo en Racing vs. Tigre por el Torneo Clausura

Marcos Rojo se rindió ante la hinchada de Racing tras su debut contra Peñarol: “La verdad, increíble”
Fútbol Argentino

Marcos Rojo se rindió ante la hinchada de Racing tras su debut contra Peñarol: “La verdad, increíble”

El motivo por el que la salida de Echeverri de Manchester City favorece a Mastantuono
Fútbol europeo

El motivo por el que la salida de Echeverri de Manchester City favorece a Mastantuono

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo