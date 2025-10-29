Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y el ganador de Palmeiras vs. Liga de Quito

La Copa Libertadores de América 2025 ya entró en la última recta y se acerca su definición. Cada vez falta menos para que se dispute la gran final y así sentenciar al nuevo campeón del continente, que alcanzará la gloria máxima y se convertirá en el mejor equipo de Sudamérica, además de contar con un importante beneficio económico y la clasificación a otras cuatro competiciones más.

Bien se sabe que la CONMEBOL dictaminó como sede asignada al Estadio Monumental de Lima. Dicho recinto, que habitualmente es la casa de Universitario de Perú, cuenta con una capacidad para 80.093 espectadores y también supo albergar la final de la Copa Libertadores 2019 donde Flamengo le dio vuelta el partido agónicamente a River en los últimos minutos.

Lo cierto es que la fecha determinada para que se lleve a cabo la Gran Final de la Copa Libertadores de América es el próximo sábado 29 de noviembre. Dicho día será el que Flamengo y Palmeiras o Liga de Quito, se consagre campeón de la competición más importante que tiene el continente una vez más, ya que ambos elencos ya conquistaron el título anteriormente.

El trofeo de la Copa Libertadores se vuelve a poner en disputa en 2025.

Un dato a destacar es que la sede podría cambiar de país. A pesar de que la Conmebol ya informó con anticipación que se jugará en Lima, la crisis social que atraviesa Perú después de la destitución de la presidenta Dina Boluarte podría derivar en una modificación de último momento. De todas formas, todavía está vigente el país incaico como organizador y aún no hubo anuncios al respecto.

Cómo se juega la final de la Copa Libertadores

La Gran Final de la Copa Libertadores de América consta de dos tiempos de 45 minutos, como habitualmente sucede. Sin embargo, en caso de empate habrá alargue y se divide en dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si aún persiste la igualdad en el marcador, el nuevo campeón se definirá a través de una tanda de penales al mejor de 5 y, de ser necesario, uno a uno posteriormente.

A qué competiciones clasifica el campeón de la Copa Libertadores

Recopa Sudamericana : se enfrenta al campeón de la Copa Sudamericana 2025 en una serie a dos partidos con el formato de ida y vuelta, con la posibilidad de incrementar los ingresos económicos y un título internacional más.

: se enfrenta al campeón de la Copa Sudamericana 2025 en una serie a dos partidos con el formato de ida y vuelta, con la posibilidad de incrementar los ingresos económicos y un título internacional más. Copa Intercontinental : Cruz Azul aguarda en la instancia para determinar al que clasifique a la final, donde espera pacientemente París Saint-Germain por el título del mundo.

: Cruz Azul aguarda en la instancia para determinar al que clasifique a la final, donde espera pacientemente París Saint-Germain por el título del mundo. Mundial de Clubes 2029 : tal como ocurrió en junio y julio de 2025, en 2029 se disputará el Mundial de Clubes. El campeón de esta Libertadores se clasifica automáticamente a dicha competición que solo disputan los mejores equipos del planeta.

: tal como ocurrió en junio y julio de 2025, en 2029 se disputará el Mundial de Clubes. El campeón de esta Libertadores se clasifica automáticamente a dicha competición que solo disputan los mejores equipos del planeta. Copa Libertadores 2026: como premio por haber alzado el trofeo, Conmebol otorga un cupo para la próxima edición de la Libertadores y no debe preocuparse por clasificar a través de su campeonato doméstico.