Desde Conmebol analizan llevar fuera de Sudamérica la final de la Copa Libertadores: el motivo

El formato de la Copa Libertadores cambió en reiteradas oportunidades durante las últimas décadas. Se sumaron equipos, se establecieron fases previas de clasificación, se cambió la modalidad de jugar la final, que pasó de ser a dos partidos en días de semana por la noche a un partido único en horario diurno y en sede neutral. Todos cambios pensando más en lo comercial que en lo deportivo.

A la Conmebol le interesa vender el producto. Que en todas partes del mundo se pueda ver el partido más importante del fútbol sudamericano, pero muchas de esas medidas atentan contra la esencia de la competición, especialmente por establecer una sede única en un continente sumamente amplio, que hace que no sea sencillo el traslado de los hinchas.

Desde 2019 que la Copa Libertadores se juega a partido único en una sede neutral. La primera fue en Lima y la última en Buenos Aires, más precisamente en el estadio de River. En dicha oportunidad llegaron Atlético Mineiro y Botafogo, dos equipos brasileños que debieron trasladarse hasta Argentina y la realidad es que había mucho espacio libre en las tribunas, cabe destacar que es un estadio con capacidad para 85 mil espectadores.

El Monumental de Núñez fue la sede de la final de la Libertadores 2024. (Foto: Getty).

Conmebol analiza sacar la final de la Copa Libertadores de Sudamérica

Juan Emilio Roa, Director Comercial de la Conmebol dialogó con The Athletic en las últimas horas y confirmó que existe un proyecto para sacar de Sudamérica la final de la Copa Libertadores. Roa afirmó: “Es algo que creemos que tenemos que hacer para hacer crecer el interés, por eso estamos trabajando en una serie de medidas para hacer que crezca el interés fuera de Sudamérica“.

Además, agregó: “Estamos trabajando en el desarrollo de una experiencia durante la final e intentando generar más historias sobre los jugadores y los clubes“. Cabe destacar que existió el caso de 2018, donde la revancha de la final entre River y Boca se jugó en España, pero en esa oportunidad fue por incidentes en la previa del duelo en el Estadio Monumental.

