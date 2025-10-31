En Brasil evalúan pedir cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores: “Depende de Palmeiras y Flamengo”

La final de la Copa Libertadores quedó definida, Palmeiras y Flamengo reeditarán la definición del 2021, luego de dejar en el camino a Liga de Quito y Racing, respectivamente. El partido decisivo está pactado para disputarse el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú, pero desde Brasil anticiparon que intentarán modificar la sede.

Tras consumarse la hazaña del Verdao, que dio vuelta el 0-3 de la ida y venció 4-0 a Liga de Quito, el Presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, aseguró que evaluarán el pedir un cambio y llevarse la definición a Brasil: “Veremos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes [Flamengo y Palmeiras] tienen esa intención”, aseguró.

Samir Xaud, Presidente de la CBF, anticipó que podrían pedir un cambio de sede. (Getty)

En diálogo postpartido en zona mixta con la prensa internacional, Xaud declaró: “El diálogo es constante; es la base de nuestra gestión. Si beneficia a los clubes, la CBF lo apoyará y procuraremos hacerlo de la mejor manera posible“. Y continuó: “Las ciudades de Brasilia y Belém expresaron sus opiniones por iniciativa propia; no hubo conversación previa con la CBF. Depende de ellos [Flamengo y Palmeiras]. La CBF estará abierta al diálogo, en caso de que se tome una decisión en Brasil”.

“Veremos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes tienen esa intención; la CBF puede ayudar con esta comunicación con la CONMEBOL“, completó el mandatario brasileño, que asumió el cargo en mayo de este año y tendrá tres equipos de su confederación entre los cuatro finalistas de torneos internacionales: Flamengo y Palmeiras en la Copa Libertadores y el Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana, que será rival de Lanús.

La final de la Copa Libertadores 2021 entre Palmeiras y Flamengo se jugó en Montevideo. (Getty)

