En Brasil evalúan pedir cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores: “Depende de Palmeiras y Flamengo”

Samir Xaud, Presidente de la CBF, aseguró que la Confederación está en diálogo con CONMEBOL sobre la posibilidad de un cambio de sede para la final del 29 de noviembre.

Por Germán Celsan

Brasil quiere llevarse la final de la Copa Libertadores tras confirmarse el Flamengo vs. Palmeiras
La final de la Copa Libertadores quedó definida, Palmeiras y Flamengo reeditarán la definición del 2021, luego de dejar en el camino a Liga de Quito y Racing, respectivamente. El partido decisivo está pactado para disputarse el próximo 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú, pero desde Brasil anticiparon que intentarán modificar la sede.

Tras consumarse la hazaña del Verdao, que dio vuelta el 0-3 de la ida y venció 4-0 a Liga de Quito, el Presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, aseguró que evaluarán el pedir un cambio y llevarse la definición a Brasil: “Veremos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes [Flamengo y Palmeiras] tienen esa intención”, aseguró.

En diálogo postpartido en zona mixta con la prensa internacional, Xaud declaró: “El diálogo es constante; es la base de nuestra gestión. Si beneficia a los clubes, la CBF lo apoyará y procuraremos hacerlo de la mejor manera posible“. Y continuó: “Las ciudades de Brasilia y Belém expresaron sus opiniones por iniciativa propia; no hubo conversación previa con la CBF. Depende de ellos [Flamengo y Palmeiras]. La CBF estará abierta al diálogo, en caso de que se tome una decisión en Brasil”.

Veremos la posibilidad de traerla a Brasil si los clubes tienen esa intención; la CBF puede ayudar con esta comunicación con la CONMEBOL“, completó el mandatario brasileño, que asumió el cargo en mayo de este año y tendrá tres equipos de su confederación entre los cuatro finalistas de torneos internacionales: Flamengo y Palmeiras en la Copa Libertadores y el Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana, que será rival de Lanús.

  • La final de la Copa Libertadores 2025 será entre Palmeiras y Flamengo, repitiendo la definición de 2021.
  • La final está pactada para disputarse el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.
  • El presidente de la CBF, Samir Xaud, evaluará un posible cambio de sede de la final a Brasil.
Germán Celsan

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

