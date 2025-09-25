Estudiantes vs. Flamengo por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: hora, tv y formaciones

En el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata recibirá este jueves a Flamengo en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, el encuentro se podrá sintonizar a través de FOX Sports y Disney+ Premium y contará con el arbitraje del chileno Piero Maza.

El combinado dirigido por Eduardo Domínguez viene de sacarla barata en Río de Janeiro, pero deberá remar para obtener el pasaje a las semifinales. Es que el Fla tuvo un tiempo avasallante en el Maracaná, pero solamente triunfó por una ventaja mínima de 2-1.

De esta manera, Estudiantes está obligado a obtener una victoria ante su público para forzar, al menos, la definición por penales. En semifinales ya espera Racing, que dejó el martes en el camino a Vélez en una apretada serie.

La posible formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

La posible formación de Flamengo

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira y Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñíguez y Giorgian De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro y Samuel Lino.

Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo

El encuentro en el Estadio UNO comenzará a las 21.30 de Argentina y se podrá ver a través de FOX Sports y Disney+. El ganador de la serie se meterá entre los cuatro mejores del certamen.

