Estudiantes vs. Flamengo por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025: hora, tv y formaciones

Luego de la victoria de los cariocas por la mínima en Brasil, los equipos vuelven a verse las caras en La Plata con el boleto a semifinales en juego.

Por Agustín Vetere

Estudiantes y Flamengo se miden en La Plata.
© GettyEstudiantes y Flamengo se miden en La Plata.

En el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata recibirá este jueves a Flamengo en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, el encuentro se podrá sintonizar a través de FOX Sports y Disney+ Premium y contará con el arbitraje del chileno Piero Maza.

El combinado dirigido por Eduardo Domínguez viene de sacarla barata en Río de Janeiro, pero deberá remar para obtener el pasaje a las semifinales. Es que el Fla tuvo un tiempo avasallante en el Maracaná, pero solamente triunfó por una ventaja mínima de 2-1.

De esta manera, Estudiantes está obligado a obtener una victoria ante su público para forzar, al menos, la definición por penales. En semifinales ya espera Racing, que dejó el martes en el camino a Vélez en una apretada serie.

La posible formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina, Gastón Benedetti; Tiago Palacios y Guido Carrillo.

La posible formación de Flamengo

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira y Alex Sandro; Jorginho o Nicolás De La Cruz, Saúl Ñíguez y Giorgian De Arrascaeta; Gonzalo Plata, Pedro y Samuel Lino.

Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo

El encuentro en el Estadio UNO comenzará a las 21.30 de Argentina y se podrá ver a través de FOX Sports y Disney+. El ganador de la serie se meterá entre los cuatro mejores del certamen.

Quién es el árbitro de Estudiantes vs. Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Igualó a Maravilla Martínez: el inesperado logro del Flaco López tras su doblete ante River y el pase a semis de la Libertadores

