Igualó a Maravilla Martínez: el inesperado logro del Flaco López tras su doblete ante River y el pase a semis de la Libertadores

El delantero argentino volvió a ser clave para Palmeiras con sus goles y se ubica en lo más alto de la Copa Libertadores.

Por Germán Celsan

El Flaco López quiere ser goleador de la Copa Libertadores
Palmeiras fue el mejor equipo en la serie contra River y se metió justamente en semifinales de la Copa Libertadores, donde espera por el ganador de Liga de Quito (2) y San Pablo (0), pero aquí no toca hablar de eso, sino de José Manuel López. El ‘Flaco’, llegado al club a mediados del 2022 por unos módicos 10 millones, se ha convertido en una de las máximas figuras del Verdao.

Y no sólo eso, sino que con su doblete ante River en el Allianz Parque que liquidó la serie, también se puso en lo más alto de la tabla de goleadores de la presente edición de la Copa Libertadores. El ex Lanús suma 7 goles en 9 partidos disputados en la competición continental e igualó en la cima de la tabla a Adrián ‘Maravilla’ Martínez, el goleador de Racing, otro de los semifinalistas.

Como ambos suman también 2 asistencias en lo que va de la Libertadores, dicha estadística no alcanza para diferenciarlos. Ahora bien, el promedio goleador del Flaco López es mejor que el de Maravilla, con un 0.78 por un 0.70 del jugador de la Academia, que disputó un encuentro en la Copa.

El Flaco López le planta cara a Maravilla Martínez en la tabla de goleadores. (Getty)

Maravilla Martínez y el Flaco López, los dos en carrera por ser el goleador de la Libertadores y estar en la Selección

Con 24 años y una participación de 1 G/A por partido en la presente Copa Libertadores, no es de extrañar el llamado de Lionel Scaloni al Flaco López para formar parte de la convocatoria de la Selección Argentina en la Fecha FIFA de septiembre, incluso por delante del propio Maravilla en la consideración.

Ahora bien, ambos son jugadores que el cuerpo técnico albiceleste tiene en mira para las Fecha FIFA de octubre y noviembre. Y el rendimiento de ambos en la Copa Libertadores tendrá mucho que decir con respecto a las chances de formar parte de las próximas convocatorias.

Maravilla y Racing también están en semifinales y con chances de seguir convirtiendo goles. (Getty)

Por el momento, la tabla de goleadores los tiene a ambos en lo más alto, y con diferencia, puesto que Son Alan Patrick de Internacional, Maher Carrizo de Vélez, Ramiro Vaca de Bolívar y Hernán Barcos de Alianza Lima, todos con cinco tantos y ya eliminados de la competición.

Tabla de goleadores de la Copa Libertadores 2025

  1. José López (Palmeiras) – 7 goles
  2. Adrián Martínez (Racing Club) – 7 goles
  3. Maher Carrizo (Vélez Sarsfield) – 5 goles
  4. Hernán Barcos (Alianza Lima) – 5 goles
  5. Ramiro Vaca (Bolívar) – 5 goles
  6. Alan Patrick (Internacional) – 5 goles
  7. Kevin Quevedo (Alianza Lima) – 4 goles
  8. Álex Arce (Liga de Quito) – 4 goles
  9. Claudio Spinelli (Independiente del Valle) – 4 goles
  10. Estêvão (Palmeiras) – 4 goles
"Si Diego Milito tiene una calle, propongo que el estadio de Racing debería llevar el nombre de Gustavo Costas"

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

