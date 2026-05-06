Independiente Rivadavia empató ante Fluminense y clasificó a octavos: así están la tabla de posiciones de la Copa Libertadores

A la Lepra se le escapó el triunfo en los minutos finales, pero ya aseguró su lugar en la próxima instancia en su debut internacional.

Comenzó la segunda ronda de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los equipos de cada zona vuelven a enfrentarse entre sí con localía invertida y, de a poco, se vislumbra dónde está ubicado cada uno en la pelea por la clasificación a los octavos de final.

Este miércoles, dos clubes argentinos salieron a la cancha para buscar puntos importantes. Estudiantes de La Plata rescató un empate en su visita a Cusco FC en la altura y se mantiene en la pelea por avanzar de ronda.

Más tarde fue el turno del equipo sensación de este torneo. Independiente Rivadavia jugó su cuarto compromiso luego de haber ganado en sus primeras tres presentaciones en el marco de su debut absoluto en la Copa Libertadores. Este miércoles recibió a Fluminense tras haberle ganado 2-1 en Brasil.

En un partido trabajado, el conjunto mendocino encontró la ventaja en el promedio del complemento y logró un empate ante el Flu. Con un potente cabezazo, Alex Arce gritó el primero de la noche para Independiente Rivadavia, pero Kennedy lo igualó en el final.

¡LA LEPRA QUIERE OCTAVOS! Apareció el goleador Arce para marcar el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. Fluminense en la cuarta fecha del Grupo C de la CONMEBOL #Libertadores.



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Con este resultado, Independiente Rivadavia se mantiene invicto en el Grupo C y ya abrochó su clasificación a los octavos de final, aunque estuvo a minutos de asegurar la primera posición. Es que, a falta de dos partidos, Bolívar es escolta con 5, mientras que La Guaira y Fluminense pelearán con 3 y 2 unidades, respectivamente.

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Así está la tabla de la Copa Libertadores 2026

Platense cierra la Fecha 4 para los argentinos

Este jueves culminará la cuarta jornada de la fase de grupos y solo falta un club argentino por jugar en esta instancia. En Vicente López, Platense recibirá a Peñarol en un partidazo desde las 19 ante un Carbonero con necesidad de ganar para mantenerse con vida en el certamen.

Datos clave

Independiente Rivadavia clasificó a octavos al empatar ante Fluminense con gol de Alex Arce .

clasificó a octavos al empatar ante Fluminense con gol de . Estudiantes de La Plata empató ante Cusco FC como visitante por la Copa Libertadores.

empató ante como visitante por la Copa Libertadores. Platense recibirá a Peñarol este jueves a las 19 horas en Vicente López.