El próximo sábado 29 de noviembre, Flamengo y Palmeiras se miden en una nueva edición de la Gran Final de la Copa Libertadores de América 2025. En el compromiso estelar que definirá al nuevo campeón del continente, la CONMEBOL tomó la decisión de designar a Darío Herrera como el árbitro encargado de llevar a cabo el encuentro entre los gigantes de Brasil.

Dicho cotejo definitorio también otorga el primer cupo de la región para el Mundial de Clubes 2029 y cuenta con un importante beneficio económico, por lo que no es solo un (gran) título en juego. Debido a la real relevancia que tiene, desde las oficinas del ente regulador se encargaron de hacer una ardua preselección de jueces, que tuvo como favorito al argentino.

Lo cierto es que Darío Herrera estará a cargo de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo. Con el Estadio Monumental de Lima como escenario y miles de fanáticos como testigos, el colegiado albiceleste es el encargado de impartir justicia entre los dos equipos con mejor presente de América, que también se pelean el campeonato doméstico en su país.

Darío Herrera, árbitro argentino designado para la final de la Copa Libertadores 2025. (Getty Images)

Aunque Herrera será el árbitro principal, estará asistido por Cristian Navarro y José Savorani como jueces de línea y sus colaboradores dentro del campo de juego. Por otro lado, Nicolás Ramírez ocupará el rol de cuarto árbitro en caso de emergencia, y a cargo de la tecnología estará Héctor Paletta (VAR) y Jorge Baliño (AVAR2). Todo el equipo compuesto por argentinos.

Cabe destacar que Darío ya dirigió a Flamengo y a Palmeiras en esta Copa Libertadores. Por los octavos de final, estuvo a cargo del duelo de ida en el que el Mengao venció por 1-0 a Inter de Porto Alegre. A su vez, fue el colegiado asignado en el triunfo del Verdao por 3-2 contra Sporting Cristal, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos del certamen continental.

Esta ocasión no será la primera vez que Herrera dirige una final ajena al fútbol argentino. El juez neuquino de 40 años dirigió la Copa del Rey de Campeones 2023/2024 de Arabia Saudita, en la que Al Hilal se quedó con el trofeo a instancias de penales y dejó a Al Nassr de Cristiano Ronaldo sin poder levantar el título. El resultado arbitral: 9 tarjetas amarillas y 3 expulsiones.

Cuándo y dónde es la final de la Copa Libertadores 2025

Tal como informó oficialmente la CONMEBOL hace tiempo, el próximo sábado 29 de noviembre y a partir de las 17 horas (Arg), el Estadio Monumental de Lima será la sede de la final entre Flamengo y Palmeiras con poco más de 80 mil espectadores. Será la revancha por la edición 2021 en la que el Verdao se impuso ante el Mengao por 2-1 en tiempo suplementario en Montevideo.

