Quién es el árbitro de Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025

La definición del certamen continental tiene equipo arbitral argentino por segundo año consecutivo.

Por Joaquín Alis

Este sábado 29 de noviembre, Palmeiras y Flamengo protagonizarán una nueva final de Copa Libertadores. Desde las 18 (hora de Argentina) y con transmisión de Disney+ Premium, los dos equipos brasileños se verán las caras en el Estadio Monumental de Lima con el arbitraje de Darío Herrera.

El experimentado colegiado de 40 años impartirá justicia en una final de esta competición por primera vez en su carrera y estará acompañado por Cristian Navarro y José Savorani como jueces de línea. Además, Nicolás Ramírez oficiará de cuarto árbitro.

El VAR estará a cargo de una mezcla de argentinos y uruguayos. Héctor Paletta será el principal, el charrúa Santiago Fernández será el AVAR, Jorge Baliño (AFA) será el AVAR2 y Cristian Ferreyra (AUF) el AVAR3.

El de esta tarde será el partido 45 para Herrera en Copa Libertadores y el séptimo en esta edición. El experimentado juez no dirige en este certamen desde octavos de final, en la victoria 1 a 0 de Flamengo sobre Internacional en el Maracaná.

Los números de Darío Herrera con Palmeiras

Herrera impartió justicia en partidos de Palmeiras en tres oportunidades y siempre hubo final feliz para los de Abel Ferreira. La primera vez fue en 2020, en una goleada 5 a 0 a Delfín por los octavos de final. Dos años después, apareció en un 4 a 0 a Deportivo Táchira y este año dijo presente en un 3 a 2 ante Sporting Cristal por la fase de grupos.

En esas tres presentaciones, el colegiado argentino amonestó a solo seis futbolistas del Verdao y expulsó a uno. Además, en esta edición de la Copa, le cobró un penal a favor.



Los números de Darío Herrera con Flamengo

El Mengao también está invicto en los tres partidos que lo dirigió Herrera, pero el saldo es de dos victorias y un empate. En 2023 estuvo en el 1 a 0 a Olimpia por los octavos de final, en 2024 apareció en una igualdad 1 a 1 ante Millonarios y en agosto de 2025 pitó en el 1-0 a Inter en el Maracaná.

El experimentado árbitro argentino apenas amonestó a cuatro futbolistas del Mengao y jamás le expulsó a un jugador. Además, le cobró un penal a favor y nunca le sancionó uno en contra.

Equipo arbitral de Palmeiras vs. Flamengo

  • Árbitro: Darío Herrera (ARG)
  • Asistente 1: Cristian Navarro (ARG)
  • Asistente 2: José Savorani (ARG)
  • Cuarto árbitro: Nicolás Ramírez (ARG)
  • VAR: Héctor Paletta (ARG)
  • AVAR1: Santiago Fernández (URU)
  • AVAR2: Jorge Baliño (ARG)
  • AVAR3: Cristian Ferreyra (URU)




